לאחר תקופה של כאב אישי, מנחם קלמנזון שיתף על לידת בתו במוצאי שבת: "חבקנו בת. בתפילה שירבו השמחות, החסדים והנחמות בכל משפחה בישראל"

האח השכול מנחם קלמנזון, מהקולות המזוהים עם שיח האמונה והצמיחה מתוך משבר, שיתף על לידה מרגשת במשפחתו.

בפוסט אישי שפרסם ברשתות החברתיות כתב קלמנזון: "אני משתדל למעט בלשתף על החיים האישיים, אבל כל כך היו איתנו בכאב, שאני מרגיש חובה לשתף גם בשמחה".

קלמנזון הוסיף כי בשבת שעברה קרא את פסוקי הנחמה מהפטרת פרשת ראה: "בְּרֶגַע קָטֹן עֲזַבְתִּיךְ וּבְרַחֲמִים גְּדֹלִים אֲקַבְּצֵךְ. בְּשֶׁצֶף קֶצֶף הִסְתַּרְתִּי פָנַי רֶגַע מִמֵּךְ וּבְחֶסֶד עוֹלָם רִחַמְתִּיךְ אָמַר גֹּאֲלֵךְ ה'".

כמה שעות לאחר מכן, סיפר, נולדה בתו: "וכמה שעות לאחר מכן, במוצאי שבת, חבקנו בת".

את דבריו חתם בתפילה: "בתפילה גדולה שירבו השמחות, החסדים והנחמות – במשפחה האהובה שלנו, בעם ישראל, ובמשפחה הפרטית של כל אחד ואחד".