אחרי שבועיים וקצת, גם האשכנזים מתחילים להגיד הלילה סליחות – במוצאי יום מנוחה.
בשנים האחרונות החל גל של אמירת הסליחות מתוך ניגון וכך גם פיני איינהורן יעבור לפני התיבה במלון רמדה, בערב ניגון סוחף עם כל הנשמה.
הצטרפו לשידור החי של סליחות עם פיני איינהורן (החל מהשעה 23:30 בערך)
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שפוי אחד
איזה טקסים פגאניים מטומטמים יש לכת הזו. מטורף!23:23 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי ירום
בכיכר החטופים מתקיימת כעת אמירת סליחות מרגשת.00:06 14.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי אחד
איזה טקסים פגאניים מטומטמים יש לכת הזו. מטורף!23:23 13.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר