אחרי שבועיים וקצת, גם האשכנזים מתחילים להגיד הלילה סליחות – במוצאי יום מנוחה.

בשנים האחרונות החל גל של אמירת הסליחות מתוך ניגון וכך גם פיני איינהורן יעבור לפני התיבה במלון רמדה, בערב ניגון סוחף עם כל הנשמה.

הצטרפו לשידור החי של סליחות עם פיני איינהורן (החל מהשעה 23:30 בערך)

 