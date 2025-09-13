בראיון לדני קושמרו בחדשות 12 סיפר רייכל כי קיבל תמונה מלוחם שהיה בבית בחאן יונס, תמונה בה הופיע לצד תינוק שגדל והפך להיות שהיד חמאס

במהלך ריאיון שלו לאולפן שישי סיפר הזמר עידן רייכל על תינוק מחאן יונס אותו ביקר בעברו בבית חולים שגדל והפך לשהיד.

"קיבלתי תמונה מח'אן יונס מלוחם שמצא בבית, על שידה" סיפר רייכל, "תמונה שלי שבה אני עם ראסטות ואני נמצא ליד אבא ומיטת תינוק."

"אני ב-2008 הייתי בארגון שנקרא save a child's heart – ארגון שנוסע בכל העולם, מביא לפה תינוקות לניתוחי לב. בשלב מסוים הם התחילו להביא הרבה ילדים פלסטינים והחייל אומר לי: 'תשמע, האבא הזה הוא פעיל חמאס, והתינוק הזה הפך להיות שהיד ויש לנו פה את הפוסטר שלו ואותך".

קושמרו שראיין את רייכל הגיב: "בסוף אתה עזרת למשפחה הזאת, וקיבלנו מהם טרור ורצח."

"נורא ואיום, זה נורא ואיום" הסכים רייכל. "אמרה לי פעם אישה מאוד-מאוד מבוגרת מאוסטריה: אנחנו כולנו היינו מעורבים (בשואה). אנחנו לא ידענו על מחנות אבל ידענו שנעלמים יהודים מהרחובות אבל לא שאלנו מספיק ולא התנהגנו כמו אלה שהתגלו אחרי שנים רבות כחסידי אומות העולם. עד היום לא נמצא חסיד אומות העולם בעזה".