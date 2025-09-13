אנגליה ממשיכה לסעור בעקבות איום המהגרים המציפים את המדינה. בהפגנות שהתקיימו בלונדון הבירה השתתפו מאות אלפים בקריאה להחזיר את המדינה לבריטים

יותר מ־100 אלף מפגינים הגיעו אחר הצהריים (שבת) למרכז לונדון להפגנת ימין רחבת היקף נגד הגירה. את האירוע, שנשא את הכותרת "לאחד את הממלכה", יזם טומי רובינסון – פעיל ימין הידוע בעמדותיו האנטי־מוסלמיות.

המפגינים נשאו דגלי אנגליה ובריטניה וצעדו לאורך רחוב ווייטהול המוביל לפרלמנט, תוך קריאות "לשלוח אותם הביתה" ו"לעצור את הסירות". בין שלטי המחאה נראו גם מסרים הקוראים "להציל את הילדים שלנו".

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חלק מהמשתתפים הניפו דגלי ישראל וארצות הברית ואף חבשו כובעי MAGA המזוהים עם דונלד טראמפ. בין שלטי המחאה הונפו גם כרזות לזכר צ’רלי קירק, פעיל ימין אמריקני פרו־ישראלי שנרצח ביוטה בשבוע שעבר.

אחת המפגינות, סנדרה, הסבירה את תחושותיה: "אנחנו רוצים את המדינה שלנו בחזרה, ורוצים את חופש הביטוי שלנו בחזרה. צריך להפסיק את ההגירה הבלתי־חוקית למדינה הזאת."

עוד באותו נושא מוסלמית אנטי ישראלית מונתה לשרת הפנים בבריטניה

נזכיר כי בשבוע האחרון מינה ראש הממשלה קיר סטארמר, את שבנה מחמוד, מוסלמית אנטי ישראלית לשרת הפנים של בריטניה. המינוי ממצב אותה אותה כאישה המוסלמית הראשונה שמחזיקה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית, אחרי שכיהנה זמן קצר כשרת המשפטים.