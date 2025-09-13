קרב ענקים התקיים כבר במחזור השלישי של איטליה, כשאינטר ויובנטוס נפגשו לד'רבי דאיטליה, סיפקו לנו שבעה שערים וקרב משובח

קרב ענקים התקיים היום (מוצאי שבת) כבר במחזור השלישי של הסריה א, כשאינטר ויובנטוס נפגשו לד'רבי דאיטליה, במשחק שלא נח לרגע הגברת הזקנה יצאה עם ידה על העליונה אחרי שבעה שערים, כששני אחים מבקיעים אחד לכל קבוצה.

לויד קלי הקלע את יובנטוס ליתרון בדקה ה-14, הקאן צ'להאנולו השווה בדקה ה-30. יובה חזרו ליתרון בדקה ה-38 עם שער של קנאן ילדייז וקבע את תוצאת הקבוצות ירדו להפסקה.

הטירוף המשיך במחצית השנייה עם שוויון של הקאן בדקה ה-65, והשלמת המהפך משער של מרקוס תוראם בדקה ה-76. אחיו של מרקוס קפראן- תוראם אולייה שחקן יובנטוס צפה באחיו משלים עליו מהפך.

חשבתם שנגמר? יובנטוס חשבו אחרת קופראן תוראם החזיר לאחיו והשווה בדקה ה-82. וואסליה אדזיץ' בן ה-19 ממונטנגרו השלים מהפך נוסף בדקה ה91 שהביא את הניצחון ליובנטוס.

יובנטוס נשארה מושלמת עם שלוש ניצחונות משלושה משחקים, אינטר מהצד השני עם שלוש נקודות בלבד. בעונה שעברה הקבוצות נפרדו ב-4:4, השנה סיפקו לנו כמעט אותו דבר.