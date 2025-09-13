אחרי ה-0:4 המוחץ על מכבי נתניה במחזור הקודם, מכבי תל אביב הביסה גם הפעם יריבה נוספת הפעם 1:4 את עירוני טבריה

אחרי ה-0:4 המוחץ על מכבי נתניה במחזור הקודם, מכבי תל אביב הביסה גם הערב (מוצאי שבת) יריבה נוספת הפעם 1:4 את עירוני טבריה. הצהובים נותרו מושלמים אחרי שהמחזור הראשון שלהם נדחה בגלל מוקדמות הליגה האירופית.

סטניסלב בילנקי העלה את עירוני טבריה ליתרון מפתיע בדקה התשיעית כשדייק מהרמה של גיא חדידה בכדור חופשי. עידו שחר נגח פנימה את השוויון עשרים דקות מאוחר יותר.

עוד באותו נושא חוזרים מהפגרה בכל הכוח: מה מצפה לנו בכדורגל השבוע? 10:55 | שמחה רז 0 0 😀 👏

שגיב יחזקאל השלים את המהפך בדקה ה-36 מפנדל מדויק אחרי נגיעת יד של מוחמד אוסמן . מספר דקות לאחר מכן דקה לפני הירידה להפסקה ניקולאסקו הוכשל ברחבה, מכבי תל אביב זכו בפנדל נוסף אותו ניקולאסקו החמיץ אך הבקיע את הריבואנד ומכבי תל אביב ירדו להפסקה ביתרון 1:3.

בדקה ה-59 זה כבר היה תבוסה כשדור פרץ בעט בעיטה חזקה לפינה השמאלית והעלה את הצהובים ליתרון 1:4.