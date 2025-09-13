חמאס הודיע כי בכיר הארגון חליל אל חיה לא נהרג בתקיפה. גורם קטארי חשף שהבכירים כלל לא שהו במבנה שהותקף אלא בבניין אחר

במהלך השבת הודיע ארגון הטרור חמאס באופן רשמי כי מנהיג הארגון בעזה, חליל אל-חיה, לא נהרג בתקיפה בדוחא.

בפרסום שהביא רונן ברגמן ב-ynet נכתב כי גורם קטארי בכיר מאוד מסר כי אף אחד מבכירי חמאס שהיו המטרות המרכזיות לפעולה לא נפגע – משום שבאותו זמן שהו בכלל בבניין אחר. לדבריו, "הכישלון נבע מפער מודיעיני חמור."

לפי הגורם הקטארי, ההרוגים בתקיפה כללו את בנו של חליל אל-חיה, שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר אליו ומי ששימש כ"מוציא ומביא" עבורו מחוץ לעזה. עוד נהרגו אנשי צוות שעסקו בגיבוש חומרים לקראת פגישה מדינית עם בכירי חמאס, חלקם הגיעו במיוחד מטורקיה. לצד אלה נהרג גם מאבטח קטארי ששהה במקום.

הגורם הדגיש כי מי שנפגעו היו אנשי ההכנה והלוגיסטיקה לקראת המפגש – ולא ההנהגה המדינית עצמה, שלמעשה כלל לא הייתה באותו מבנה.

הפגישה שנדחתה ברגע האחרון

עוד נחשף כי זמן קצר לפני התקיפה נדחתה בשעה-שעתיים פגישה מתוכננת בין צמרת חמאס לבין בכיר קטארי שמונה על ניהול הקשר עם חמאס וישראל, המכונה בקרב עמיתיו "מר כהן". אותו בכיר נחשב מקורב לראש ממשלת קטאר, מוחמד אאל-ת'אני, ונמצא במגע ישיר עם כל צמרת ההנהגה הקטארית.

"במזל רב הוא לא היה במקום," אמר הגורם הקטארי. "אילו היה נהרג, המשבר הדיפלומטי מול ישראל היה חמור בהרבה, עם השלכות קשות על היחסים באזור."