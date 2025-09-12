במכבי חיפה ביצעו הודיעו על החתמה משמעותית. אחרי חיפושים ארוכים הירוקים הודיעו על החתמת הקשר האחורי פיטר אגבה תמורת כ-1.3 מיליון יורו

אחרי שירדה מהחזרתו של מוחמד אבו פאני, במכבי חיפה ביצעו היום (שישי) החתמה משמעותית אחרת. אחרי חיפושים ארוכים הירוקים הודיעה היום העל החתמת הקשר האחורי פיטר אגבה.

אגבה בן -22 שיחק באולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, מקיץ 2023. העונה כבר הוא שיחק 14 פעמים בכל המסגרות. הוא מגיע לכרמל תמורת כ-1.3 מיליון יורו. בעונה שעברה כבש שלושה שערים בכל המסגרות.

הקשר ירוויח 250 אלף יורו לעונה לפני אלופת סלובניה הוא שיחק בדובראבה הקרואטית, אגבה מתנשא ל-1.80 הוא, שמאלי ברגלו, ובחודש האחרון הוצע גם להפועל באר שבע.