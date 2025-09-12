אחרי שירדה מהחזרתו של מוחמד אבו פאני, במכבי חיפה ביצעו היום (שישי) החתמה משמעותית אחרת. אחרי חיפושים ארוכים הירוקים הודיעה היום העל החתמת הקשר האחורי פיטר אגבה.
אגבה בן -22 שיחק באולימפיה לובליאנה, אלופת סלובניה, מקיץ 2023. העונה כבר הוא שיחק 14 פעמים בכל המסגרות. הוא מגיע לכרמל תמורת כ-1.3 מיליון יורו. בעונה שעברה כבש שלושה שערים בכל המסגרות.
הקשר ירוויח 250 אלף יורו לעונה לפני אלופת סלובניה הוא שיחק בדובראבה הקרואטית, אגבה מתנשא ל-1.80 הוא, שמאלי ברגלו, ובחודש האחרון הוצע גם להפועל באר שבע.
