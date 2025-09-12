ערב הסעודית וצרפת קראו לתמיכה בפתרון שתי המדינות בארץ ישראל. בעצרת הכללית של האו"ם נערכו בחירות: 142 מדינות הציבוע בעד, 12 הצביעו נגד

העצרת הכללית של האו"ם אישרה את ההצהרה שיזמו צרפת וערב הסעודית הקוראת לתמיכה בפתרון שתי המדינות: 142 מדינות בעד, 10 נגד ו-12 נמנעות, כך מדווח ברק בטש.

ההצעה, ביוזמת צרפת וערב הסעודית, אושרה במסגרת ועידת ניו יורק שנערכה בחודש יולי, ומציגה מסמך פעולה שנועד, לטענת יוזמיה, להתוות מסלול "בלתי הפיך" להקמת מדינה פלסטינית.

שגריר ישראל לאו״ם, דני דנון: "מדובר בהצעה חלולה שמתעלמת לחלוטין מן המציאות – לא בדיפלומטיה. זוהי הצהרה חד צדדית שמאמצת את השקרים של אויבינו ומעניקה גיבוי לחמאס. הצעה זו אינה מקרבת את השלום, אלא מאריכה את המלחמה. כשחמאס הוא זה שמריע להחלטות האלה, ברור שמדובר בפרס לטרור ולא בצעד לשלום."