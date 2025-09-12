צה״ל השלים השבוע חמישה גלי תקיפה בעיר עזה: יותר מ-500 מטרות הותקפו במסגרת השלב הבא של מבצע ״מרכבות גדעון ב׳״. צפו בתיעוד מתקיפות צה"ל בעיר עזה:

צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, ממשיך בתקיפה רחבה של תשתיות טרור ומבנים רבי קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות במרחב העיר עזה.

(צילום: דובר צה"ל)

לאחר שלושת גלי התקיפה הראשונים שהתמקדו במרחב דרג׳ תופאח ואלפרקאן, חיל האוויר השלים שני גלים נוספים שהתרחבו לאזור שאטי ולאזורים נוספים במרחב אלפרקאן.

(תקיפת מבנה בבמערב העיר עזה, צילום: על פי סעיף 27א)

במסגרת התקיפות הושמדו עמדות תצפית וצליפה, מבנים ובהם פירי מנהרות מבצעיים, מחסני אמל״ח ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חמאס.

עד כה, צה״ל השלים חמישה גלי תקיפה בעיר עזה.

צילום: דובר צה"ל

בצה"ל שבים ומבהירים כי טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים.

עוד הוסיף דו"צ כי צה״ל ימשיך להגביר את קצב התקיפות באופן ממוקד, על בסיס מודיעין מדויק, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס, לשבש את מוכנותו המבצעית ולצמצם את האיום על כוחותינו כחלק מההיערכות להמשך שלבי המבצע.