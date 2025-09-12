צה״ל בהובלת פיקוד הדרום, ממשיך בתקיפה רחבה של תשתיות טרור ומבנים רבי קומות שהוסבו לתשתיות צבאיות במרחב העיר עזה.
לאחר שלושת גלי התקיפה הראשונים שהתמקדו במרחב דרג׳ תופאח ואלפרקאן, חיל האוויר השלים שני גלים נוספים שהתרחבו לאזור שאטי ולאזורים נוספים במרחב אלפרקאן.
במסגרת התקיפות הושמדו עמדות תצפית וצליפה, מבנים ובהם פירי מנהרות מבצעיים, מחסני אמל״ח ותשתיות טרור נוספות של ארגון הטרור חמאס.
עד כה, צה״ל השלים חמישה גלי תקיפה בעיר עזה.
בצה"ל שבים ומבהירים כי טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם ככל הניתן את הסיכוי לפגיעה באזרחים.
עוד הוסיף דו"צ כי צה״ל ימשיך להגביר את קצב התקיפות באופן ממוקד, על בסיס מודיעין מדויק, במטרה לפגוע בתשתיות הטרור של חמאס, לשבש את מוכנותו המבצעית ולצמצם את האיום על כוחותינו כחלק מההיערכות להמשך שלבי המבצע.
4 תגובות
0 דיונים
אבי זוהר
פוליטי17:16 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל
נתניהו כשל בהחזרת כל החטופים!!!17:34 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוזגלו דוד
הכותרת לא מתאימה לתוכן הכתבה.17:07 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוזגלו דוד
כותרת לא מתאימה17:06 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
