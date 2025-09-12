הנשיא טראמפ התבטא ברשת פוקס ניוז על החטופים ואמר כי "אנחנו רוצים את כולם בחזרה, יכול להיות שבימים האחרונים כמה מהם מתו"

בראיון היום (ו') לפוקס ניוז התייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למצב המ"מ ומסר: "אמרתי לחמאס שאנחנו רוצים את כל החטופים שלנו חזרה, החטופים האמריקאים חזרו אבל אני מדבר על הישראלים. יש 20 חיים אבל יכול להיות שכמה מהם מתו בימים האחרונים.אבל יש גם 34 חללים שאנחנו רוצים אותם בחזרה".

מטה משפחות החטופים קראו היום לרה"מ נתניהו: "השבוע הורית על פיצוץ המו"מ. אתה מעמיד את יקירנו בסכנת מוות. אם יש לך זמן לסבב הרמת כוסית – יש לך זמן לפגוש אותנו".