בראיון היום (ו') לפוקס ניוז התייחס נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למצב המ"מ ומסר: "אמרתי לחמאס שאנחנו רוצים את כל החטופים שלנו חזרה, החטופים האמריקאים חזרו אבל אני מדבר על הישראלים. יש 20 חיים אבל יכול להיות שכמה מהם מתו בימים האחרונים.אבל יש גם 34 חללים שאנחנו רוצים אותם בחזרה".
מטה משפחות החטופים קראו היום לרה"מ נתניהו: "השבוע הורית על פיצוץ המו"מ. אתה מעמיד את יקירנו בסכנת מוות. אם יש לך זמן לסבב הרמת כוסית – יש לך זמן לפגוש אותנו".
רוימי רפאל
לצערי צריך לימנויע רצח פוליטי בישראל לעצור כמה שמאולנים חשודים17:30 12.09.2025
