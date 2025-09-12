לאחר החשיפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי נתפס הרוצח של צ'ארלי קירק, מדווח הניו יורק פוסט כי הרוצח הוא טיילור רובינסון בן 22 מיוטה

החשוד ברצח צ'ארלי קירק שנעצר בדרום יוטה הוא טיילור רובינסון, תושב יוטה בן 22, כך מפרסם הניו יורק פוסט.

מוקדם יותר, הודיע טראמפ בערוץ פוקס ניוז בו התראיין כי בסבירות גבוהה נתפס הרוצח של צ'ארלי קירק,

עוד הוסיף טראמפ כי הרוצח הוסגר ע"י אדם מאד קרוב אליו. על פי הדיווח הרוצח התוודה בפני אביו וזה האחרון הסגיר אותו למשטרה.

עוד באותו נושא טראמפ: "אעניק לצ'ארלי קירק את אות החירות הנשיאותי" 17:05 | אוריאל בארי, יאיר אמר 2 0 😀 👏

יום אחרי אירוע הירי באוניברסיטת יוטה וואלי, ה-FBI פרסמו כעת (חמישי) תמונה של החשוד באחריות להתנקשות בחייו של פעיל הימין צ'ארלי קירק, וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחריו. עוד נאמר כי הבולשת הפדרלית מציעה פרס כספי של עד 100 אלף דולר למי שיסייע באיתורו ומעצרו של היורה.

פרסום תמונתו של החשוד ברצח מגיעה שעות אחרי שכוחות הביטחון ביוטה אמרו כי השיגו סרטון שמתעד את היורה "בצורה טובה". "יש תמונות טובות של היורה, ואנחנו מעריכים שהוא בגיל קולג'" ציינו. "אנחנו נתפוס אותו, אבל נשענים על עזרת הציבור במציאתו".