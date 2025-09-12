החשוד ברצח צ'ארלי קירק שנעצר בדרום יוטה הוא טיילור רובינסון, תושב יוטה בן 22, כך מפרסם הניו יורק פוסט.
מוקדם יותר, הודיע טראמפ בערוץ פוקס ניוז בו התראיין כי בסבירות גבוהה נתפס הרוצח של צ'ארלי קירק,
עוד הוסיף טראמפ כי הרוצח הוסגר ע"י אדם מאד קרוב אליו. על פי הדיווח הרוצח התוודה בפני אביו וזה האחרון הסגיר אותו למשטרה.
יום אחרי אירוע הירי באוניברסיטת יוטה וואלי, ה-FBI פרסמו כעת (חמישי) תמונה של החשוד באחריות להתנקשות בחייו של פעיל הימין צ'ארלי קירק, וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחריו. עוד נאמר כי הבולשת הפדרלית מציעה פרס כספי של עד 100 אלף דולר למי שיסייע באיתורו ומעצרו של היורה.
פרסום תמונתו של החשוד ברצח מגיעה שעות אחרי שכוחות הביטחון ביוטה אמרו כי השיגו סרטון שמתעד את היורה "בצורה טובה". "יש תמונות טובות של היורה, ואנחנו מעריכים שהוא בגיל קולג'" ציינו. "אנחנו נתפוס אותו, אבל נשענים על עזרת הציבור במציאתו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
ש.
סופו של כל טרוריסט להיתפס ולשלם על, רוע לב רשעות, שנאה ובצע כסף. לא אתפלא שהוא אפילו לא מכיר את צ'ארלי קירק. מקווה שהוא יקבל עונש מירבי עם עינויים פיזיים...
סופו של כל טרוריסט להיתפס ולשלם על, רוע לב רשעות, שנאה ובצע כסף. לא אתפלא שהוא אפילו לא מכיר את צ'ארלי קירק. מקווה שהוא יקבל עונש מירבי עם עינויים פיזיים ונפשיים. לקחת חיים של אדם זה הדבר הגרוע ביותר. מקווה שיתענה גם בעולם הבא, דרכו לגיהינום מובטחת!!!המשך 16:10 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דפנה
לא מאמינה. זה בטוח ערבי16:22 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
מקווה שיוציאו את הרוצח להורג!!!16:24 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
מקווה שיוציאו את הרוצח להורג!!!16:24 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דפנה
לא מאמינה. זה בטוח ערבי16:22 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ש.
סופו של כל טרוריסט להיתפס ולשלם על, רוע לב רשעות, שנאה ובצע כסף. לא אתפלא שהוא אפילו לא מכיר את צ'ארלי קירק. מקווה שהוא יקבל עונש מירבי עם עינויים פיזיים...
סופו של כל טרוריסט להיתפס ולשלם על, רוע לב רשעות, שנאה ובצע כסף. לא אתפלא שהוא אפילו לא מכיר את צ'ארלי קירק. מקווה שהוא יקבל עונש מירבי עם עינויים פיזיים ונפשיים. לקחת חיים של אדם זה הדבר הגרוע ביותר. מקווה שיתענה גם בעולם הבא, דרכו לגיהינום מובטחת!!!המשך 16:10 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר