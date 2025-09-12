פעוטה כבת שנתיים נשכחה ברכב בדימונה ואיבדה את הכרתה, מתנדבי מד"א מבצעים בה פעולת החייאה

פעוטה כבת שנתיים נשכחה ברכב בדימונה, מתנדבי מד"א הוזעקו למקום וביצעו בה פעולות החייאה.

מדוברות מד"א נמסר כי "בשעה 15:23 התקבל דיווח במרחב נגב, על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור בדימונה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לפעוטה כבת שנתיים מחוסרת הכרה".

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אליוסף אלמליח וחובש רפואת חירום יקיר טלקר, סיפרו: "קיבלנו דיווח על פעוטה ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. הגענו במהירות למקום עם ניידת טיפול נמרץ ואופנוע חירום, הובילו אותנו אל הפעוטה וראינו שהיא מחוסרת הכרה ומבצעים בה טיפול רפואי ראשוני בתדרוך מוקד 101 של מד"א.

סיפרו לנו שהיא שהתה ברכב סגור כ-3 שעות. המשכנו בטיפול הרפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, קירור ומתן תרופות ופינינו אותה בדחיפות לבית החולים כשמצבה אנוש, תוך כדי פעולות החייאה."