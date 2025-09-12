בראיון לפוקס ניוז הודיע טראמפ כי בסבירות גבוהה נתפס הרוצח של צ'ארלי קלרק, פראמפ חשף כי קרובו של החשוד הסגיר אותו

כמעט יומיים לאחר הרצח של צ'ארלי קלרק מסר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בראיון לרשת פוקס כי "במידה רבה של וודאות היורה בצ'רלי נעצר, הקרוב לחשוד הסגיר אותו".

עוד הוסיף טראמפ: "אני מקווה שיגזר עליו עונש מוות".

כזכור, לאחר הרצח המזעזע של צ'ארלי טראמפ הודיע טראמפ כי אם יענש הרוצח בישיבה בכלא הוא לעולם לא יקבל חנינה אך הביע את רצונו כי יגזר עליו עונש מוות, מה שמתאפשר על פי בית המשפט של מדינת יוטה.

יום אחרי אירוע הירי באוניברסיטת יוטה וואלי, ה-FBI פרסמו כעת (חמישי) תמונה של החשוד באחריות להתנקשות בחייו של פעיל הימין צ'ארלי קירק, וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחריו. עוד נאמר כי הבולשת הפדרלית מציעה פרס כספי של עד 100 אלף דולר למי שיסייע באיתורו ומעצרו של היורה.

פרסום תמונתו של החשוד ברצח מגיעה שעות אחרי שכוחות הביטחון ביוטה אמרו כי השיגו סרטון שמתעד את היורה "בצורה טובה". "יש תמונות טובות של היורה, ואנחנו מעריכים שהוא בגיל קולג'" ציינו. "אנחנו נתפוס אותו, אבל נשענים על עזרת הציבור במציאתו".

אתמול, ה-FBI עדכנו כי הם איתרו את כלי הנשק שככל הנראה שימש לירי בתקרית. לדבריהם, מדובר ב"רובה בעל עוצמה גבוהה" שאותר ביער שאליו היורה נמלט. בתוך כך, עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי בתוך הרובה נמצא תחמושת שעליה היה חרוטים מסרים של "אידאולוגיה אנטי-פשיסטית" ומסרים שקשורים בטרנסג'נדרים.