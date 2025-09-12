השחקנית המצליחה שרי גבעתי, טוענת כי אחרי ה-7 באוקטובר היא נהייתה ימנית יותר בדעותיה: "בעבר גם אני האמנתי בשלום"

השחקנית המצליחה שרי גבעתי, אמרה בראיון ל-i24news כי אחרי ה-7 באוקטובר היא שינתה את דעתה ולא מאמינה יותר בשלום בכל מצב.

,כל האמנים בכל העולם הם יותר שמאלנים מאשר ימניים. ומה זה שמאלני? שמאלני זה אדם שמאמין שאם תיתן כסף וחינוך לכל אדם בעולם אתה תראה שלום. מה זה ימני? זה להגיד לעצמך לא משנה כמה כסף וכמה זמן ניתן, יש רוע גם אצל עשירים וגם אצל עניים. יש רוע אצל אנשים וצריך לנהל אותו

לכי תסבירי את זה לאמנים בעולם. אני גם הייתי ככה, הייתי מאמינה בשלום והתפכחתי, כי לא הבנתי וזה בסדר. לשנות את דעתך זו גדולה. כל הבעיה של האסלאם הקיצוני שהתלבש על השמאל הפרוגרסיבי בעולם שהיתה אמורה להתפוצץ עוד שלוש – חמש שנים – תתפוצץ עכשיו בגלל ה-7 באוקטובר".