מיכה קובי, בכיר בשב"כ לשעבר להתראיין היום (שישי) ברדיו גלי ישראל ואמר כי "רונן בר הכניס פוליטיקה לשב"כ עוד בטרם מונה לראש השב"כ. אתה שומע את דעתו הפוליטית בין חברים ואת כוונתו לנבצר את ראש הממשלה – אני יודע על אנשים רבים מתוך המערכת שלא אהבו לשמוע זאת, הם מעוניינים להתמקד בעבודתם ואין ספק שהדברים הללו משפיעים על העבודה הבסיסית שהשב"כ אמור לבצע".
עוד הוא הוסיף: "לדעתי היו כוונות של רונן בר לפגוע במעמדו של ראש הממשלה ולמעשה להביא לנבצרותו".
מה דעתך בנושא?
רפפורט
עים כול הידיעות הללו לא צריך לעשות חושבים ולתלות על עמוד תלייה את רונן בר ומריעיו?! עד כמה אפשר לטאטא את הפשעים הללו?! לדעתי צריך במידית להקים מתקן תלייה ולתלות...
לא צריך להיות גאון כדי להבין שמנהיג רעיל , שקרן , ומפלג דוגמת מר נתניהו הוא סכנה לקיומה של המדינה , מספיק להסתכל על השנאה בין הימין לשמאל , בין חרדים לחילוניים מסורתיים , בין יהודים לערבים כדאי להבין שנות מנהיגותו של נתניהו הם אסון למדינה , ברמה כזו שהוא מסכן את המשך דרכה, וכל זה בלי לכלול את הפקרת אזרחי הדרום , אלפי החללים , עשרות אלפי הפצועים , השחיקה הבינלאומית בתמיכה בישראל , וצווי המעצר שמפתיעים את חיילינו בכל מקום בעולם ...
בתגובה ל: רפפורט
לישראל אין ראש ממשלה , יש לה נחש שמטרתו היחידה , האחזות בכסאו לשם בריחה ממשפטו , לשם כך הוא יסית נגד צבא , הרמטכ"ל, היוע"משית, בית המשפט, הבג"ץ, ההיטקסטים , המורים .... לא ממש חשוב מי , העיקר שלמטומטמים שמצביעים עבורו יהיה את מי לשנוא , אם זה מזכיר לכם את היטלר , מאו, או סטלין זה לא במקרה .... תוך כדי כך הוא הביא לנו הישג מדהים , 2000 חללים , 20,000 פצועים , מעל ל 10,000 הלומי קרב, עשרות מתאבדים (חיילים לא כולל מילואימניקים) ... ולקינוח בידוד בין לאומי , כזה שיורקים על ישראלים בחו"ל, מסלקים אותם ממסעדות וברים , ומכים אותם ברחוב ... העיקר שיש לנו מנהיג "חזק" ....15:03 12.09.2025
וולף
הידיעה הזאת ממש לא מפתיעה כל מי שעקב אחרי ההצהרות וההתנהגות של אחד מאבות המחדל הראשיים אדון בר הבין שהוא משתייך לחונטה של הדגנרלים לשעבר ופועל בשליחותם להפלת נתניהו וממשלתו...
אבי
זה היה ידוע14:47 12.09.2025
בוריס
מה חדש? ידוע14:45 12.09.2025
על הערי
ערימה של שקרים שמופצים ע"י אתר סמוטריצי-בן-גבירי14:47 12.09.2025
בתשבע אבוטבול
בתגובה ל: על הערי
רואים לכם את השקרים שלכם אתם אבי השקרים והעם רואה הכל אתם עיוורים הזיזו לכם את הגבינה15:01 12.09.2025
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים14:53 12.09.2025
נני
בתגובה ל: כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים
למה המשטרה לא עוצרת אותך באופן מיידי15:01 12.09.2025
שנה טובה עם ישראל
בע"ה אף אחד לא יצליח לפגוע בנתניהו בטח לא הקפלניסטים ואותם כלי תקשורת מסויימים ערוצי תרעלה ותבהלה שלא לומר על אותם קבוצת אנרכיסטים עם שנאה ואש יוקדת בעיניים,תקשיבו טוב, נתניהו...
בוזגלו דוד
בר חייב לקבל מאסר עולם ולא להחליף את כל מערכת המשפט14:55 12.09.2025
שושן שושנה
רונן בר לכלא15:00 12.09.2025
בתשבע אבוטבול
היא וכמותה צריכים לשבת הרבה זמן במחשכים ובכלא14:59 12.09.2025
