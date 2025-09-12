‏מיכה קובי, בכיר בשב"כ לשעבר, טען כי רונן בר הכניס פוליטיקה לשב"כ ואף ניסה להפיל את נתניהו ולהוציא אותו לנבצרות

‏מיכה קובי, בכיר בשב"כ לשעבר להתראיין היום (שישי) ברדיו גלי ישראל ואמר כי "רונן בר הכניס פוליטיקה לשב"כ עוד בטרם מונה לראש השב"כ. אתה שומע את דעתו הפוליטית בין חברים ואת כוונתו לנבצר את ראש הממשלה – אני יודע על אנשים רבים מתוך המערכת שלא אהבו לשמוע זאת, הם מעוניינים להתמקד בעבודתם ואין ספק שהדברים הללו משפיעים על העבודה הבסיסית שהשב"כ אמור לבצע".

עוד הוא הוסיף: "לדעתי היו כוונות של רונן בר לפגוע במעמדו של ראש הממשלה ולמעשה להביא לנבצרותו".