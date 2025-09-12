מבצע ׳מגן ירושלים׳ בחטיבת בנימין: 38 אמצעי לחימה הוחרמו ו-700 יעדים נסרקו – תיעוד מפעילות כוחות צה"ל באוגדת יהודה ושומרון

כוחות צה"ל בהובלת חטיבת בנימין, פתחו במבצע ׳מגן ירושלים׳, במטרה לפעול נגד תשתיות הטרור במרחב הכפרים ׳קטנה׳ ו-׳קובייבה׳ מהם יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע בירושלים.

במהלך המבצע, הכוחות כיתרו מספר כפרים, מיפו את שני בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע, עצרו יותר מ-20 מבוקשים החשודים בפעילויות טרור, סרקו יותר מ-700 יעדים והחרימו 38 אמצעי לחימה מסוג ׳איירסופט׳, חלקי נשק, מחסניות, דגלי ׳דאעש׳ וציוד צבאי נוסף.

כמו כן, בכפרים קובייבה ואל-מועייר, מהם יצאו מחבלים לאחרונה, נהרסו על-ידי המנהל האזרחי רכיבי בינוי שהוקמו בניגוד לחוק.

השבוע, חטיבת מנשה הובילה מבצע חטיבתי נרחב בבקעת סאנור, קבאטיה, מרחב ג'נין ובכפרים במרחב המחומש. כוחות החטיבה פגעו במספר מחבלים, עצרו מספר פעילי טרור, החרימו עשרות אלפי שקלים שמקורם בכספי טרור וכן אמצעי לחימה.

כחלק מהמבצע בחטיבת מנשה, נהרסו שלושה בתי מחבלים ובחטיבות אפרים ויהודה נהרסו שני בתי מחבלים נוספים. במהלך פעילויות בחטיבות עציון ושומרון נעצרו 21 מבוקשים, בהם מחבלים שיידו אבנים. המבוקשים שנעצרו והנשקים שהוחרמו הועברו לטיפול משטרת מחוז ש״י ושב״כ.