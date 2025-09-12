רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט התייחס היום להחלטת הקבינט על כיבוש עזה ואמר: "קריאה אחרונה: עצרו את האיוולת שתעלה במחיר דמים כבד"

רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט התייחס היום (שישי) לכינוס הקבינט המצומצם הצפוי היום ואמר: "החלטה על כיבוש העיר עזה תעלה בהקרבת חיי טובי בנינו והפקרת החטופים- והפעם לתמיד- למותם; חברי הקבינט, יש לכם אחריות אישית ולא תוכלו להסתתר אחרי נתניהו. העמידו לנגד עיניכם את נצח ישראל ולא מלחמות נצח".

עוד הוא אמר: "קריאה אחרונה: עצרו את האיוולת שתעלה במחיר דמים כבד. ראשי קבינט מחדל השבעה באוקטובר שמעלו באמון אזרחי ישראל, יחליטו היום, כצפוי, מתוך עיוורון מדיני ואסטרטגי וניתוק מוחלט מהמציאות, לצאת לכיבוש העיר עזה, שוב, ללא שום תכנית משלימה ליום שאחרי.

בכך יסכלו שוב את השבת החטופים ויסכנו חיילים במבצע שאינו מבוסס על האינטרסים הלאומיים והביטחוניים, אלא על האינטרסים הפוליטיים של בנימין נתניהו שפועל בניגוד מוחלט להמלצת כל ראשי מערכת הביטחון והמל״ל- להחזיר את החטופים והחטופה הביתה".

עוד הוא אמר: "זו החלטה שתעלה בהקרבת חיי טובי בנינו והפקרת החטופים- והפעם לתמיד- למותם. חברי הקבינט יש לכם אחריות אישית, לא תוכלו להסתתר אחרי נתניהו- הימנעו מאיוולת נוספת. העמידו לנגד עיניכם את נצח ישראל, ולא מלחמות נצח".