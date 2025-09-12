בנו של השר איתמר בן גביר, שובאל, סיפר על מפגשו עם צ׳ארלי קריק שנורה: ״כשסיפרתי לו שאני מישראל, חיוך גדול עלה על פניו״

שובאל בן גביר, בנו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהתגייס ליחידה מובחרת, מספר על המפגש שלו בארה״ב עם איש הימין צ'ארלי קירק.

״פגשתי את צ׳ארלי במהלך טיול שעשיתי לפני הגיוס״, סיפר. ״ניגשתי אליו ואמרתי לו שהוא מהווה עבורי השראה לסרטונים שאני מעלה. התחלנו לשוחח, וכשסיפרתי לו שאני מישראל, חיוך גדול עלה מיד על פניו והוא ענה לי בהתלהבות ברוך ה״.

בן גביר פירט על שיחתם, ״הוא סיפר לי על הסיבה שבגללה הוא נלחם, ועל הרצון שלו להפוך את אמריקה ואת העולם כולו, למקום טוב יותר״.

לדבריו, ״שיתפתי אותו שאני בטיול לפני הגיוס לצה”ל, והוא התלהב מאוד – ועוד יותר כשגילה שאני הבן של בן גביר. סיימתי את השיחה בכך שאמרתי לו שהוא העתיד של ארצות הברית, ובאמת האמנתי בכך״.

לסיום, ספד בן גביר לאיש הימין: ״צ׳ארלי היה בן 31, רהוט, אינטליגנטי, אמיץ, ויותר מהכול מוכן להקריב. צ'ארלי היה אוהב ישראל גדול, ומותו הוא לא רק הפסד עצום לארצות הברית, אלא לעולם כולו. יהי זכרו ברוך״.