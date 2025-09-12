עו"ד ציון אמיר בתגובה למעצר החוקר הבכיר לשעבר בתיקי נתניהו: "זו תופעה מסוכנת וחמורה מאוד. אם החשדות נכונים ובית המשפט האריך את המעצר – מדובר ברעידת אדמה אמיתית"

לאחר שהשבוע המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה עצרה חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר, בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת מוסלי, משפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.

חמשת העצורים של מח"ש הם שוטר וקצין משטרה (רב פקד) מכהנים, שני קציני משטרה בדימוס בדרגת רפ"ק ואזרח. אחד מהחמישה היה חוקר בתיקי נתניהו. ‏עו"ד ציון אמיר, מבכירי הפרקליטים בישראל, התראיין היום (שישי) ברדיו גלי ישראל ואמר: "זו תופעה מסוכנת וחמורה מאוד. אם החשדות נכונים ובית המשפט האריך את המעצר – מדובר ברעידת אדמה אמיתית, מפני שמדובר לא רק בשחיתות של איש משטרה אלא יכול להיות שמתערבים שיקולים פוליטיים בחקירה הזו.

אבל מה לנו כי נלין כאשר בית המשפט לא זורק מכל המדרגות עותרים פוליטיים בעניין איכות המזון למחבלי הנוח'בה. הגיע הזמן גם שיתחילו להטיל עליהם הוצאות".