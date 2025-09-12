לאחר שהשבוע המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה עצרה חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר, בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת מוסלי, משפחת פשע מוכרת, בתמורה לטובות הנאה.
חמשת העצורים של מח"ש הם שוטר וקצין משטרה (רב פקד) מכהנים, שני קציני משטרה בדימוס בדרגת רפ"ק ואזרח. אחד מהחמישה היה חוקר בתיקי נתניהו. עו"ד ציון אמיר, מבכירי הפרקליטים בישראל, התראיין היום (שישי) ברדיו גלי ישראל ואמר: "זו תופעה מסוכנת וחמורה מאוד. אם החשדות נכונים ובית המשפט האריך את המעצר – מדובר ברעידת אדמה אמיתית, מפני שמדובר לא רק בשחיתות של איש משטרה אלא יכול להיות שמתערבים שיקולים פוליטיים בחקירה הזו.
אבל מה לנו כי נלין כאשר בית המשפט לא זורק מכל המדרגות עותרים פוליטיים בעניין איכות המזון למחבלי הנוח'בה. הגיע הזמן גם שיתחילו להטיל עליהם הוצאות".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
מאמי
אין כלום כי לא היה כלום חוץ מכספי המסים שלנו המבוזבזים על עוטי הגלימות השחורות תרתי משמע11:40 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חגית סטמפל
אפשר אולי להתחיל לחלום שנראה את המושחת בכתום ?11:35 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ערן מלכה רות דוד
ציון המהיר בפרשת רות דוד וערן מלכה האדמה צחקה מה הסיבה שעכשיו היא תרעד?11:42 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים צוקר
בתנאי שגם עליך יוטלו הוצאות ענק כשתופיע כמו אידיוט.11:44 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל פ מחובבי צ.
מתי כבר ניפטר מעונשו... אלוהים , מה ניתן לעשות כדי שניפטר בנועם מהעונש הזה ... מ ביבי הבוקר התחנף שוב בבת ים לטראמפ מה יהיה כאן בגללו11:54 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ח״כ בדימוס
גם אם נפציץ בספרד או בירח כדי לשנות את השיח , אותו אחד שהפקיר את המדינה ב7 לאוקטובר ישלם את המחיר כאחד האדם . וכל נסיון להאחז בחוקר כזה או...
גם אם נפציץ בספרד או בירח כדי לשנות את השיח , אותו אחד שהפקיר את המדינה ב7 לאוקטובר ישלם את המחיר כאחד האדם . וכל נסיון להאחז בחוקר כזה או אחר , מלחמה , קוביד , הוא ישלם על הכל ….המשך 11:51 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ויגו
נו מה ציפיתם שיגיד העורך דין הנאמן? הרי ברור שינסה כל דרך אפשרית אבל שטויות, האדמה לא רעדה עד היום ולא תרעד, דרמה קווין.11:54 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
הנדסת תודעה. לסרוגים, תתחילו לסרוג לנוכל סוודר לימים הקרים בכלא.11:57 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואל פ מחובבי צ.
מתי כבר ניפטר מעונשו... אלוהים , מה ניתן לעשות כדי שניפטר בנועם מהעונש הזה ... מ ביבי הבוקר התחנף שוב בבת ים לטראמפ מה יהיה כאן בגללו11:54 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ויגו
נו מה ציפיתם שיגיד העורך דין הנאמן? הרי ברור שינסה כל דרך אפשרית אבל שטויות, האדמה לא רעדה עד היום ולא תרעד, דרמה קווין.11:54 12.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר