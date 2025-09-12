הקשרים בין הונגריה לישראל ממשיכים להתחזק. לאחר הפגישה שנערכה בין יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, לבין שר החוץ ההונגרי פטר סיירטו, פרסם דובר ראש ממשלת הונגריה, זולטן קובאץ', הודעה רשמית בחשבון ה-X שלו, בה הוא מביע תמיכה בעמדת ישראל ובפגישה עצמה.
הונגריה מול האיחוד האירופי: תמיכה בישראל ודחיית הסנקציות
בפוסט שפרסם, הדגיש דובר ראש הממשלה ההונגרי כי ארצו עומדת לצד ישראל מול יוזמות האיחוד האירופי ונשיא צרפת להכרה במדינה פלסטינית ולהטלת סנקציות. קובאץ' כתב: "בריסל ממשיכה להציע צעדים אנטי-ישראליים למדינות החברות באיחוד האירופי, אך הונגריה לא תקבל אותם. במקום זאת, אנו פועלים לחיזוק הברית האסטרטגית והידידות שלנו עם ישראל". עוד ציין קובאץ' כי הגנה על הקהילות הנוצריות במזרח התיכון היא אחריות משותפת לישראל ולהונגריה.
הפגישה בין דגן לסיירטו התקיימה על רקע המהלכים שמנסות לקדם מדינות באיחוד האירופי, ובה הוצגה לשר מפת תבליט של ארץ ישראל. דגן הסביר לסיירטו את החשיבות הביטחונית של השומרון, את תפקידה של ההתיישבות כשומרת על אתרי התנ"ך והמקומות הקדושים ואת הצורך בבלימת יוזמות של סנקציות והכרה במדינה פלסטינית.
בפגישה, דגן גם הפריך את טענות "אלימות המתיישבים" והציג נתונים רשמיים לפיהם הטרור הפלסטיני נגד יהודים גבוה משמעותית ממקרי פגיעה בערבים. הוא הדגיש את חשיבות החלת הריבונות ביהודה ושומרון.
בנוסף, נפגש דגן גם עם השר לאיחוד האירופי יאנוש בוקה ועם מזכיר המדינה ההונגרי במשרד ראש הממשלה. דגן הודה לשר החוץ על תמיכתו ואמר: "אנו מעריכים את מנהיגותך, את השותפות שלך, אנחנו יודעים שאנחנו לא לבד ואתה יודע שאתם לא לבד".
