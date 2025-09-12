שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, זומן הבוקר (שישי) לשיחת נזיפה בעקבות התקיפה הישראלית האחרונה בקטאר. כך דווח בכאן חדשות. מדובר במכה לא פשוטה לישראל, שכן איחוד האמירויות נחשבת לידידה טובה של ישראל.
ביום שני האחרון תקף צה"ל בקטאר מבנה שבו שהתה צמרת הנהגת חמאס. על פי ההערכות, התקיפה לא הצליחה לפגוע בבכירים. בתגובה לתקיפה, פרסמה איחוד האמירויות הערבית הודעת גינוי חריפה, בה הגדירה את הפעולה כ"מעשה בוגדני" והדגישה כי היא "עומדת לצד קטאר" בעקבות האירוע.
כעת, על רקע ההתרחשויות האחרונות, זומן השגריר הישראלי לשיחה במשרד החוץ האמירתי.
מה דעתך בנושא?
הכותרות של סרוגים זה המכה הכי קשה10:38 12.09.2025
הירש
אתם טמבלים או נהנים מהסיטואציה? לא הבנתם שיש הצגות בפרהסיה ויש אמת מאחורי המסכים? הרימו ראש, זקפו את החזה ושירו בקול גדול מזמורי תהילים להצלחת הממשלה והמוסדות הנוגעים בדבר.10:41 12.09.2025
אוחיון ג'קי
זה עד שכל החאמס ימחק מעל פני כדור הארץ וזה ירגיע לנו קצת10:55 12.09.2025
מיכה
התקיפה בקטאר , היא הצלחה ולא כישלון . כעת מובן לכל, שיד ישראל מגיעה לכל מקום . יש לכך משמעות רבה . זה בסדר שהשמאל לא מרוצה מההצלחות של נתניהו .10:53 12.09.2025
מיכה
התקיפה בקטאר , היא הצלחה ולא כישלון . כעת מובן לכל, שיד ישראל מגיעה לכל מקום . יש לכך משמעות רבה . זה בסדר שהשמאל לא מרוצה מההצלחות של נתניהו .10:53 12.09.2025
דן
זה סרוגים או N12?10:50 12.09.2025
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
ישראל בהנהגת הימין על מלא ... ובראשות השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים מלכחי הפינכה... הפילו את ישראל לתהום שסופה לא נראה ... ופגיעה הרעה עדיין לא מורגשת ...10:53 12.09.2025
הדובר
תומר בר כשלון.11:59 12.09.2025
אוחיון ג'קי
ישראל בהנהגת הימין על מלא ... ובראשות השקרן בן שקרן ואוסף הסמרטוטים מלכחי הפינכה... הפילו את ישראל לתהום שסופה לא נראה ... ופגיעה הרעה עדיין לא מורגשת ...10:53 12.09.2025
