שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, זומן הבוקר (שישי) לשיחת נזיפה בעקבות התקיפה הישראלית האחרונה בקטאר. כך דווח בכאן חדשות. מדובר במכה לא פשוטה לישראל, שכן איחוד האמירויות נחשבת לידידה טובה של ישראל.

ביום שני האחרון תקף צה"ל בקטאר מבנה שבו שהתה צמרת הנהגת חמאס. על פי ההערכות, התקיפה לא הצליחה לפגוע בבכירים. בתגובה לתקיפה, פרסמה איחוד האמירויות הערבית הודעת גינוי חריפה, בה הגדירה את הפעולה כ"מעשה בוגדני" והדגישה כי היא "עומדת לצד קטאר" בעקבות האירוע.

כעת, על רקע ההתרחשויות האחרונות, זומן השגריר הישראלי לשיחה במשרד החוץ האמירתי.