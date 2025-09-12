על רקע ספקות במחויבות של טראמפ למנוע תקיפות נוספות בקטאר, מצרים פועלת לארח את בכירי חמאס בשטחה ומעבירה אזהרות לבחירה באירוח במדינות אחרות

העיתונות הערבית מדווחת הבוקר (שישי) על חשש גובר בקרב גורמים באזור בנוגע לעמדתו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, במקרה של תקיפה נוספת בשטח קטאר. לפי אותם גורמים, קיים ספק אם טראמפ יפעל למנוע מהלך כזה בעתיד הקרוב.

פי הדיווח של עיתונאי 'ישראל היום', שחר קליימן, על רקע החשש הזה, מתקיימים מגעים דיפלומטיים בין מצרים, קטאר ומדינות נוספות בנוגע לשאלת האירוח והאבטחה של בכירי חמאס וארגוני טרור פלסטיניים נוספים, השוהים בקטאר ובמקומות נוספים במזרח התיכון.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . טראמפ לצד נכדיו, צילום: הבית הלבן.

לפי דבריו של דיפלומט מצרי, שהובאו בדיווח, אלג'יריה הציעה לקלוט את בכירי הארגונים, אך מבחינת קהיר מדובר ברעיון שלא ניתן ליישום. הסיבה המרכזית לכך היא חילוקי דעות משמעותיים עם אלג'יריה באשר לאופן ניהול התיק הפלסטיני. לדבריו, מצרים אינה מעוניינת שהמקום בו ישהו ראשי הארגונים יהפוך למוקד עיכוב או מכשול נוסף בהליך התיווך שהיא מובילה.

מצרים, כך לפי הדיווח, ממשיכה לדבוק בתוכניתה לארח את הבכירים בשטחה, בעיקר במלונות ובמבנים מגודרים בפאתי קהיר, סמוך לאזור שבו מתקיימות הפגישות עם גורמי המודיעין המצריים.

לדברי אותו גורם מצרי, יינתן לבכירי הארגונים חופש בחירה לגבי מיקומם, אך הם כבר קיבלו איתותים ברורים ממצרים לגבי ההשלכות האפשריות אם יבחרו ביעדים חלופיים.