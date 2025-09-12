הלילה (שישי) פרסם ה-FBI סרטון חדש שבו נראה החשוד בירי לעבר פעיל הימין צ'ארלי קירק, זמן קצר לאחר המעשה. בתיעוד ניתן לראות את החשוד קופץ מגג של בניין, ככל הנראה בעת מנוסתו, לאחר שביצע את הירי בקמפוס אוניברסיטאי במדינת יוטה.
מוקדם יותר באותו היום פרסמה המחלקה לביטחון הציבור של מדינת יוטה ברשת החברתית X מספר תמונות חדשות של החשוד, במטרה לקדם את זיהויו.
ב-FBI קוראים לציבור להעביר כל מידע שיכול לסייע בזיהויו ובמעצרו של החשוד.
עופר לוי
