איש התקשורת אברי גלעד, התייחס לרצח של איש הימין האמריקאי, צ'רלי קירק, ואמר כי גם אחרי מותו הוא ימשיך להשפיע באמצעות התיעודים הרבים שלו ברשת.

גלעד כתב: "חבר שלי צ'רלי נרצח. כששמעתי על זה הרגשתי בדיוק כמו שהרגשתי כשג'ון לנון נרצח. מה? למה שמישהו ירצח אדם כל כך נהדר שהאמת מדברת מגרונו? שאני אוהב כמו חבר הכי קרוב בלי שהוא ידע אפילו?".

"הפיד שלי מלא בצ'רלי קירק. אני צופה בו כל יום. אני מעריץ את היכולת שלו לפרק טיעוני שקר של הפרוגרסיביות האמריקאית המטורללת שבסוף לא יכלה להתמודד איתו ורצחה אותו".

"צ'ארלי קירק היה וימשיך להיות מגדלור של אור בלב תרבות שוקעת. אם אתם לא מכירים אותו, זה הזמן לחפש אותו ברשתות ולצפות באינסוף הסרטונים שלו. לא חייבים להסכים עם כל מה שהוא אומר אבל חייבים להודות שהוא אחד הדיבייטרים הגדולים שהיו אי פעם. והוא גם חיבב אותנו".

"אמריקה היום היא מקום הרבה פחות טוב משהייתה אתמול עם צ'רלי קירק. נקווה שזוהי נקודת השפל העמוקה ביותר ושמפה תהיה רק צמיחה.

תנוח צ'ארלי, נתת עבודה מדהימה".