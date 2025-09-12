ארבעה ימים אחרי התקיפה, במערכת הביטחון שוררת עמימות מכוונת סביב תוצאות התקיפה בקטאר. לא ברור מי מהבכירים חוסל, אם בכלל, והמודיעין שומר על שתיקה

חיל האוויר הישראלי תקף השבוע בשטח קטאר בניסיון לחסל באופן ממוקד את הנהגת חמאס, בשעה שזו דנה על המו"מ המדיני. הכתב הצבאי של אתר 'מעריב', אבי אשכנזי, אומר כי מתקיים ערפל סביב תוצאות החיסול. לדבריו, במערכת הביטחון שוררת עמימות מכוונת בנוגע להיקף הפגיעה.

בראיון לרדיו 103FM, אמר אשכנזי: "ההתנהלות פה מאוד מוזרה, המטולטלת עוברת מצד לצד. גם במערכת מבינים שלא כולם חוסלו, אבל את מי ובאיזה היקף, לא יודעים". לדבריו, ייתכן שמידע קיים בידי גורמי המודיעין, אך "השאלה מתי זה יתווך לציבור", כהגדרתו. הוא הוסיף כי "במערכת המודיעין מאוד נזהרים ומעדיפים לשתוק".

בהתייחסו לתגובות בעולם הערבי, ציין אשכנזי כי מדינות סוניות גינו את התקיפה אך לא נקטו צעדים ממשיים. "הן מעדיפות להיות בצד שלנו ושל האמריקנים ולא בצד של האיראנים ושל הרוסים", אמר. לדבריו, "המדינות הסוניות שחררו קיטור אבל לא הדרדרו למצב של לחימה".