בית המשפט העליון בברזיל הרשיע את הנשיא לשעבר ז'איר בולסונרו בניסיון הפיכה, פירוק המשטר הדמוקרטי במדינה, וחברות בארגון פשיעה. זאת אחרי שתכנן להישאר בשלטון למרות הפסדו בבחירות ב-2022

דרמה פוליטית: בית המשפט העליון בברזיל הרשיע הערב (חמישי) את הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו בניסיון הפיכה ופירוק המשטר הדמוקרטי במדינה, זאת אחרי שהואשם כי הוא תכנן להישאר בשלטון למרות שהפסיד בבחירות לנשיא המכהן לולה דה סילבה. בנוסף הנשיא לשעבר הורשע בחברות בארגון פשיעה.

בשלב זה לא נגזר עונשו של בולסונארו, וההחלטה הרשמית תינתן בהמשך על ידי בית המשפט. עם זאת, הציפייה היא שהוא יקבל עונש מאסר ממושך, לצד איסור על התמודדות בבחירות עתידיות.

עוד באותו נושא לא רק נתניהו: טראמפ יוצא נגד משפטו של נשיא ברזיל לשעבר 18:39 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

כזכור, במרץ האחרון בית המשפט קבע כי בולסונארו יעמוד לדין בגין ניסיון ההפיכה, בעקבות כתב אישום נרחב שהוגש על ידי התובע הכללי של ברזיל, פאולו גנוט, נגד הנשיא לשעבר ו-33 ממקורביו. על פי כתב האישום, בולסונארו ואנשיו תכננו דרכים להישאר בשלטון לאחר הפסדו בבחירות 2022. בין התוכניות שעלו הייתה עלילה להתנקש בחייו של דה סילבה באמצעות הרעלה, עוד לפני שהושבע לתפקיד, וכן לירות למוות בשופט לשעבר שתמך בדה סילבה.

בולסונארו, שכיהן כנשיא ברזיל בין 2019 ל-2023, הכחיש בעבר את כל ההאשמות נגדו וטען כי מדובר ברדיפה פוליטית. במרץ האחרון צוותו המשפטי הגיש עתירה לבית המשפט העליון נגד העמדתו לדין של הנשיא לשעבר, אך כאמור העתירה נדחתה ונקבע כי עליו לעמוד למשפט בהרכב מיוחד.