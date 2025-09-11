אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובת זוגו עמית ירדני החליטו להיפרד אחרי שלוש וחצי שנות זוגיות – כך דווח הערב (חמישי) ב-ynet. הפרידה מגיעה אחרי שהחתונה שלהם נדחתה פעמיים בחודשים האחרונים בעקבות המצב הביטחוני – וכעת ככל הנראה בוטלה סופית.

לפי הדיווח, בני הזוג נפרדו אחרי שהשניים עברו תקופה לא פשוטה עם החתונה שהתבטלה ערב התקיפה עם איראן ביוני, והפרסום השלילי סביב האירוע והמחאות שתוכננו.

לפני הדחייה: אבנר נתניהו ובת זוגו – save the date

מקורבים לירדני טענו כי "אבנר החליט לקחת פסק זמן. החיים דינמיים, הוא צריך זמן לחשוב ולהחליט מה נכון עבורו ולכן הוא עזב את הדירה ושכר דירה בנפרד".