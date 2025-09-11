אבנר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובת זוגו עמית ירדני החליטו להיפרד אחרי שלוש וחצי שנות זוגיות – כך דווח הערב (חמישי) ב-ynet. הפרידה מגיעה אחרי שהחתונה שלהם נדחתה פעמיים בחודשים האחרונים בעקבות המצב הביטחוני – וכעת ככל הנראה בוטלה סופית.
לפי הדיווח, בני הזוג נפרדו אחרי שהשניים עברו תקופה לא פשוטה עם החתונה שהתבטלה ערב התקיפה עם איראן ביוני, והפרסום השלילי סביב האירוע והמחאות שתוכננו.
מקורבים לירדני טענו כי "אבנר החליט לקחת פסק זמן. החיים דינמיים, הוא צריך זמן לחשוב ולהחליט מה נכון עבורו ולכן הוא עזב את הדירה ושכר דירה בנפרד".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
עומר דהן
זה פייק חארטה משעמם לכם לא הבנתי שום פסק זמן ולא עמה הם יחד גם עכשיו אז סתם לכתוב דברים22:04 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סימה
אויס שידך. שוויגר?22:02 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גני דואק
זה לא עניינו של אף אחד . למה צריך להביע דעה ?21:58 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר