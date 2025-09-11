לאחר פסיקת בית המשפט בעניינו של יועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך מצייץ הערב: "הקלות שבה הורסים חיים של בן אדם היא פשע."
"חיי השתנו לחלוטין מאז שנעצרתי והושלכתי לכלא." כותב אוריך, "אני מצרף את החלטתו של כבוד השופט מנחם מזרחי, כשעיניי דומעות, ולבי כבד עליי, ואני מצטער בפני משפחתי שנאלצה לצעוד אחריי, כי פני הדברים היו חייבים להיות אחרת".
בציוץ צירף אוריך את פסיקתו של השופט מנחם מזרחי בה מתח ביקורת חריפה על המשטרה ודחה את בקשתה למנוע ממנו לשוב ללשכת ראש הממשלה. המשטרה ביקשה להאריך את תנאי השחרור שלו ב־60 יום ולהטיל עליו מגבלה חדשה – איסור עיסוק בלשכה.
השופט מזרחי לא חסך במילים: "הדבר יוצר רושם של התנהלות שרירותית ובלתי רצינית מצד רשויות האכיפה", נכתב בהחלטה. עוד ציין כי המשטרה הוסיפה והסירה סעיפי עבירה לאורך החקירה ללא הצדקה ממשית, וכי לא הוצגו כל ראיות חדשות המצדיקות החמרה.
במהלך החודש האחרון ניסתה המשטרה לטעון שחזרתו של אוריך ללשכה מסכנת את ביטחון המדינה, אך בית המשפט קבע כי נאשמים אחרים בפרשה לא קיבלו מגבלות דומות – אף שחלקם מואשמים בעבירות חמורות יותר. השופטים הדגישו כי שאלת העסקתו של אוריך נתונה בידי ראש הממשלה עצמו, ולא בידי בית המשפט.
לבסוף נדחתה בקשת המשטרה, ונקבע כי אוריך יוכל לשוב ללשכת נתניהו, כשהערבויות שניתנו להבטחת התייצבותו יישארו בעינן. עם זאת, ניתן עיכוב ביצוע של 72 שעות כדי לאפשר למדינה לערער.
הקוזק הנגזל ... או סתם חתיכת חרא ... ואפשר גם דמעות התנין ....
האם האדם המגעיל הזה גם מצר על ניצולו של פלדשטיין , של רוזנפלד ? האם הוא גם מיצר על ההדלפה לעיתון הגרמני שסיכנה מקורות , וגם חיי חטופים ... האם...
האם האדם המגעיל הזה גם מצר על ניצולו של פלדשטיין , של רוזנפלד ? האם הוא גם מיצר על ההדלפה לעיתון הגרמני שסיכנה מקורות , וגם חיי חטופים ... האם הוא עבד עבור קטאר כי הוא היה נאמן ללישכת ראש הממשלה ? או אולי קצת גם לקטאר ? בשביל מה הם שילמו לו מיליונים ? ולמה הכל בצינורות עוקפים ודרכים עקלקלות ... הרי לדעתו מותר לו לעבוד גם עבור קטאר , אז למה לשקר ? כמו אדונו הוא סוג של זבל אנושי שימכור הכל בעבור עוד גרוש ...המשך 21:34 11.09.2025
