פחות משלושה ימים לאחר פיגוע הירי הקשה בשכונת רמות, בו נרצחו שישה יהודים, שוב נשמעו יריות בירושלים. הערב (חמישי) התקבל דיווח על אירוע ירי בשכונת גילה בעיר, כאשר הרקע לאירוע הוא פלילי.
חשד לרצח והתאבדות בשכונת גילה
על פי הפרטים הראשוניים, המשטרה חושדת כי גבר ירה באישה ולאחר מכן ירה בעצמו. צוותי הצלה שהגיעו למקום מצאו את השניים ללא רוח חיים. נסיבות האירוע נחקרות על ידי המשטרה.
ממד"א נמסר: "בשעה 19:58 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על אירוע אלימות בשכונת גילה בירושלים. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח שערי צדק והדסה עין כרם, גבר ואישה כבני 25 כשהגבר במצב קשה מאוד והאישה במצב אנוש תוך פעולות החייאה כשהם עם פציעות חודרות".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים