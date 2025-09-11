"גובר החשש ומסתמן שכנראה איש מבכירי חמאס לא נהרג" בתקיפה האחרונה בקטאר, כך דווח בחדשות i24news מפי גורם בכיר. לדבריו, הנושא עדיין בבדיקה, אך זו ההערכה הנוכחית בישראל.

על פי הדיווח, בישראל מבינים כי גם הגופות הנוספות שאותרו במבנה ושהוגדרו בתקשורת הערבית כ"חסרות זהות" – אינן של הבכירים. הגורם הישראלי ציין כי "עדיין יש אפשרות שגופת בכיר הוברחה", אך הדבר אינו ודאי.

תיעוד התקיפה בה חוסל קטראוי

עוד דווח כי ייתכן שחלק מהבכירים נפצעו, אם כי גם פרט זה אינו ברור באופן סופי. ההערכה היא כי הבכירים שהו בחדר אחר ממה שהוערך בתחילה, וכתוצאה מכך, הנזק שנגרם לחדר שבו שהו היה יחסית מינימלי, מכיוון שהחימוש היה ממוקד לחדר אחר.