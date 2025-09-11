"גובר החשש ומסתמן שכנראה איש מבכירי חמאס לא נהרג" בתקיפה האחרונה בקטאר, כך דווח בחדשות i24news מפי גורם בכיר. לדבריו, הנושא עדיין בבדיקה, אך זו ההערכה הנוכחית בישראל.
על פי הדיווח, בישראל מבינים כי גם הגופות הנוספות שאותרו במבנה ושהוגדרו בתקשורת הערבית כ"חסרות זהות" – אינן של הבכירים. הגורם הישראלי ציין כי "עדיין יש אפשרות שגופת בכיר הוברחה", אך הדבר אינו ודאי.
עוד דווח כי ייתכן שחלק מהבכירים נפצעו, אם כי גם פרט זה אינו ברור באופן סופי. ההערכה היא כי הבכירים שהו בחדר אחר ממה שהוערך בתחילה, וכתוצאה מכך, הנזק שנגרם לחדר שבו שהו היה יחסית מינימלי, מכיוון שהחימוש היה ממוקד לחדר אחר.
סיסו מהתברואה
האם יכול להיות שהאמריקאים גילו לקטארים??? והקטארים גילו ל.............20:13 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נעם
אם היו משתמשים בחימוש נכון כל הבנין היה נעלם. הבלתי מעורבים והפרוגרס משפיעים על שיקול הדעת המבצעי.20:37 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
פשוט בושה שהשתמשו בטילים עם מישקל נמוך שיש מידע ודאי היה צריך למחוק את כל המתחם20:32 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
