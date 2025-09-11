בעקבות פרסומים שנפוצו בימים האחרונים, בצה"ל מבהירים הערב כי הטענה לפיה הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הורה על פינוי העיר עזה בניגוד לעמדה המשפטית שניתנה לו – היא שקרית.
מצה"ל נמסר: "צה"ל פועל וימשיך לפעול בהתאם לדין. כל טענה אחרת משוללת יסוד".
עוד נמסר כי הפרקליטות הצבאית שותפה באופן מלא להערכות המצב בצה"ל בנוגע לרצועת עזה, ובכלל זה בסוגיית הנעת האוכלוסייה לשם הגנתה. לדבריו: "הפרקליטות הציגה בפני הגורמים הרלוונטיים את התנאים המשפטיים הנדרשים לכך".
בצה"ל הבהירו כי אזהרות הפינוי הופצו רק לאחר שגורמי מתפ"ש אישרו כי התנאים האמורים מתקיימים.
תפסיקו את המלחמה המיותרת הזו. מספיק חיילים נהרגו לנו ובסיכומו של דבר נצטרך להחזיר את עזה כמו חלקים אחרים בעבר. די עם הקורבנות שלנו. שנתניהו ישלח את בניו להלחם. הרי...
תפסיקו את המלחמה המיותרת הזו. מספיק חיילים נהרגו לנו ובסיכומו של דבר נצטרך להחזיר את עזה כמו חלקים אחרים בעבר. די עם הקורבנות שלנו. שנתניהו ישלח את בניו להלחם. הרי הם בגיל שמזמנים למילואים.המשך 19:33 11.09.2025
תמותי
בתגובה ל: איילה
תמותי סוכנת איראנית19:36 11.09.2025
