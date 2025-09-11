בעקבות פרסומים שנפוצו בימים האחרונים, בצה"ל מבהירים הערב כי הטענה לפיה הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הורה על פינוי העיר עזה בניגוד לעמדה המשפטית שניתנה לו – היא שקרית.

מצה"ל נמסר: "צה"ל פועל וימשיך לפעול בהתאם לדין. כל טענה אחרת משוללת יסוד".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

תקיפת מבנה עזה

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(צילום: דובר צה"ל)

עוד נמסר כי הפרקליטות הצבאית שותפה באופן מלא להערכות המצב בצה"ל בנוגע לרצועת עזה, ובכלל זה בסוגיית הנעת האוכלוסייה לשם הגנתה. לדבריו: "הפרקליטות הציגה בפני הגורמים הרלוונטיים את התנאים המשפטיים הנדרשים לכך".

בצה"ל הבהירו כי אזהרות הפינוי הופצו רק לאחר שגורמי מתפ"ש אישרו כי התנאים האמורים מתקיימים.