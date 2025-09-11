אחרי שהחוקרים מצאו סרטון שמתעד את החשוד ברצח של צ'ארלי קירק, ה-FBI פרסמו את תמונתו וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחרי היורה – כשהציעו פרס של 100 אלף דולר למי שיביא למעצרו

יום אחרי אירוע הירי באוניברסיטת יוטה וואלי, ה-FBI פרסמו כעת (חמישי) תמונה של החשוד באחריות להתנקשות בחייו של פעיל הימין צ'ארלי קירק, וקראו לציבור לסייע בחיפושים אחריו. עוד נאמר כי הבולשת הפדרלית מציעה פרס כספי של עד 100 אלף דולר למי שיסייע באיתורו ומעצרו של היורה.

פרסום תמונתו של החשוד ברצח מגיעה שעות אחרי שכוחות הביטחון ביוטה אמרו כי השיגו סרטון שמתעד את היורה "בצורה טובה". "יש תמונות טובות של היורה, ואנחנו מעריכים שהוא בגיל קולג'" ציינו. "אנחנו נתפוס אותו, אבל נשענים על עזרת הציבור במציאתו".

מוקדם יותר היום ה-FBI עדכנו כי הם איתרו את כלי הנשק שככל הנראה שימש לירי בתקרית. לדבריהם, מדובר ב"רובה בעל עוצמה גבוהה" שאותר ביער שאליו היורה נמלט. בתוך כך, עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי בתוך הרובה נמצא תחמושת שעליה היה חרוטים מסרים של "אידאולוגיה אנטי-פשיסטית" ומסרים שקשורים בטרנסג'נדרים.

סוכן ה-FBI בו מייסון ציין כי הם יבחנו את טביעות האצבע שנשארו על כלי הנשק, במטרה למצוא את היורה שבשלב זה עדיין לא אותר. "אנחנו נמשיך לעבוד ללא הפסקה עד שנמצא את האדם שביצע את הפשע המזעזע הזה, ונגלה למה הוא עשה זאת" הבהיר.