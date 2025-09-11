מכתבים שחשפו קשר אישי קרוב בין פיטר מנדלסון לג’פרי אפשטיין אילצו את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר לפטר את שגרירו בוושינגטון

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר פיטר את פיטר מנדלסון מתפקידו כשגריר בריטניה בארצות הברית, בעקבות חשיפת מכתבים שכתב לג’פרי אפשטיין. במכתבים, שתוארו כ"מביכים", כינה מנדלסון את אפשטיין "my best pal", הטיל ספק בהרשעתו ב־2008 בעבירות מין, ואף ביקש בחינה מחודשת של התיק.

בלשכת ראש הממשלה הודו כי בעת מינויו לא נחשף עומק קשריו של מנדלסון עם אפשטיין. סטארמר, כך דווח ב־The Guardian, קיבל את ההחלטה לאחר התייעצות עם מזכירת החוץ יבט קופר – לנוכח סערה ציבורית קשה ומבוכה מדינית. מנדלסון עצמו הודה כי שגה בשיפוט, וטען כי הסתמך אז על עורכי דינו של אפשטיין שהציגו בפניו "טיעונים כוזבים".

המהלך מגיע ברקע לחץ גובר בארצות הברית לחשוף את "רשימות אפשטיין" – מסמכים שמוערכים כי יכללו שמות נוספים של פוליטיקאים, אנשי עסקים ומפורסמים שהיו בקשר עם איש העסקים המנוח. קבוצות נפגעים, חברי קונגרס ואקטיביסטים דורשים לפרסם את הרשימות המלאות, שלטענתם עלולות לחשוף עשרות דמויות בכירות נוספות.

הפרשה ממשיכה לטלטל את המערכת הפוליטית משני עברי האוקיינוס, וממחישה כיצד צלו של אפשטיין ממשיך לרדוף מנהיגים גם שנים אחרי מותו.