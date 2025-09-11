השמדת זירת מטענים, מחסן אמצעי לחימה ותוואים תת-קרקעיים התקפיים: אוגדה 162 מעמיקה את הפעולה המבצעית בעיר עזה, כשהגיעה לפאתי שייח רדואן. צפו בתיעוד

מבצע "מרכבות גדעון ב'": בצה"ל מעמיקים את הכניסה לעיר עזה, כשכוחות אוגדה 162 פועלים בפאתי שייח רדואן וכפר ג׳באליה, מרחיבים את הלחימה בעומק השטח ומונעים התבססות של ארגוני הטרור במרחב. בצה"ל אמרו כי הכוחות תוקפים תשתיות צבאיות המשמשות למטרות טרור, מחסלים מחבלים ומאתרים ומשמידים תוואים תת-קרקעיים.

צפו בתיעוד:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

במקביל, נאמר כי כוחות חטיבה 401 איתרו והשמידו זירת מטענים בג׳באליה ומחסן אמצעי לחימה בפאתי העיר עזה. בנוסף, הושמדו שני תוואים תת-קרקעיים באורך מאות מטרים בפאתי העיר עזה.

עוד נאמר כי כוחות חטיבת גבעתי איתרו והשמידו עשרות תשתיות טרור ואמצעי לחימה רבים במרחב, וסגרו מעגלים על מספר מחבלים.

בתוך כך, כוחות חטיבת האש 215 פועלים לתקיפת תשתיות טרור באופן ממוקד ולחיסול מחבלים ברצועה. בצה"ל ציינו כי הכוחות חיסלו עשרות מחבלים, ביניהם מפקד מחלקת סיוע בגדוד אלפורקן וראש חוליית נוח׳בה אשר פשט לשטח הארץ ב-7 באוקטובר.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".