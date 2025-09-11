השופט תקף את התנהלות המשטרה בתיק אוריך, כינה אותה "שרירותית ובלתי רצינית" – וקבע: יוכל לשוב ללשכת נתניהו

בית משפט השלום בראשון לציון מתח היום (ה׳) ביקורת חריפה על המשטרה ודחה את בקשתה למנוע מיועצו של נתניהו, יונתן אוריך, לשוב ללשכת ראש הממשלה. המשטרה ביקשה להאריך את תנאי השחרור שלו ב־60 יום ולהטיל עליו מגבלה חדשה – איסור עיסוק בלשכה.

השופט מזרחי לא חסך במילים: "הדבר יוצר רושם של התנהלות שרירותית ובלתי רצינית מצד רשויות האכיפה", נכתב בהחלטה. עוד ציין כי המשטרה הוסיפה והסירה סעיפי עבירה לאורך החקירה ללא הצדקה ממשית, וכי לא הוצגו כל ראיות חדשות המצדיקות החמרה.

במהלך החודש האחרון ניסתה המשטרה לטעון שחזרתו של אוריך ללשכה מסכנת את ביטחון המדינה, אך בית המשפט קבע כי נאשמים אחרים בפרשה לא קיבלו מגבלות דומות – אף שחלקם מואשמים בעבירות חמורות יותר. השופטים הדגישו כי שאלת העסקתו של אוריך נתונה בידי ראש הממשלה עצמו, ולא בידי בית המשפט.

לבסוף נדחתה בקשת המשטרה, ונקבע כי אוריך יוכל לשוב ללשכת נתניהו, כשהערבויות שניתנו להבטחת התייצבותו יישארו בעינן. עם זאת, ניתן עיכוב ביצוע של 72 שעות כדי לאפשר למדינה לערער