יום אחרי ששוחררה מהשבי בעיראק, אליזבט צ'ורקוב נפגשה עם בני משפחתה וחברותיה ושוחחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. צפו בתיעוד

יום אחרי שחזרה לישראל: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח כעת עם אליזבט צ'ורקוב, ששוחררה אמש מהשבי בעיראק, וכן ועם אחיה דוד. במקביל, לשכת ראש הממשלה פרסמה תיעוד מפגישתה של צו'רקוב עם בני משפחתה וחברותיה, בבית החולים שיבא תל השומר.

צפו בתיעוד:

במהלך השיחה, צ'ורקוב הודתה לראש הממשלה ולכלל הגורמים שעסקו בשחרורה ובטיפול בה ובמשפחתה. בשיחתם היא תיארה את תנאי השבי הקשים בהם שהתה, וייחלה לשובם של כל החטופים.

עוד נאמר בהודעת לשכת רה"מ כי נתניהו "בירך את אליזבט עם שובה, איחל לה בריאות, החלמה מלאה ואמר כי מאמצים רבים הושקעו לאורך זמן בהשבתה לישראל. ראש הממשלה ציין בהערכה את סיועם של גורמים רבים, בראשם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד אדם בוהלר, ואת פעילותו של מתאם השו״נ גל הירש להשבתה. ראש הממשלה אמר כי הוא פועל להשבתם של כל חטופינו וכך ימשיך לעשות, בנחישות וללא לאות".