אחרי שנה נוספת של מלחמה וצעדים קיצוניים באירופה, הצהרת אירלנד נגד השתתפות ישראל באירוויזיון מציתה חשש שמדינות נוספות יצטרפו לחרם.

הסערה סביב השתתפותה של ישראל באירוויזיון מתחזקת: רשת השידור הציבורית של אירלנד (RTÉ) הודיעה השבוע כי תשקול בחומרה להחרים את התחרות ב־2026 אם ישראל תמשיך להשתתף. לטענת הרשת, "השתתפותה של אירלנד באירוע כזה תהיה בלתי נתפסת לנוכח אובדן החיים המתמשך והמחריד בעזה".

המהלך מצטרף לצעדים נוספים באירופה בחודשים האחרונים: גם איסלנד וספרד כבר רמזו כי ישקלו צעדים דומים, וכעת עולה חשש שבאירופה יתגבש גל רחב יותר של חרמות. ההצהרה האירית מגיעה לאחר שנה נוספת של מלחמה בדרום, לצד לחץ פוליטי ותרבותי גובר מצד מדינות וגורמים ציבוריים באיחוד האירופי.

מועצת השידור האירופית (EBU), הגוף המנהל את התחרות, עומד בפני מבחן משמעותי – האם לאפשר למדינות להחרים על רקע פוליטי, או לשמור על עקרון "אי־הפוליטיזציה" של האירוויזיון. במקביל, בישראל חוששים שמגמת החרמות תתרחב ותהפוך את התחרות הבינלאומית לאירוע שנוי במחלוקת עוד יותר.

כעת, כשהלחץ עלול להתפשט למדינות נוספות, נראה כי אירוויזיון 2026 עלול להפוך לזירת עימות תרבותית ופוליטית סביב מלחמת עזה והשלכותיה על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.