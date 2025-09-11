משרד הבריאות מפרסם אזהרה חמורה לציבור מפני שימוש במוצרים "מומיו פורטה" ו-"SHILAJIT". בבדיקת משרד הבריאות נמצא כי מוצרים אלו, המכילים את הרכיב מומיו/שילג'יט, נמכרים בניגוד לחוק בישראל.
על פי משרד הבריאות, רכיב המומיו/שילג'יט אינו מאושר לשימוש בתוספי תזונה בישראל. המוצרים המדוברים אותרו בעקבות תלונת אזרח, והבדיקה העלתה כי מקורם אינו ידוע למשרד והם מיוצרים או מיובאים שלא כחוק.
משרד הבריאות קורא לציבור לא לצרוך את המוצרים הללו ומדגיש את הסכנות הכרוכות ברכישת תוספי תזונה ותרופות מחוץ לערוצי השיווק המוכרים. המשרד ממליץ לרכוש מוצרים אלו אך ורק בבתי מרקחת וברשתות פארם מורשות, ולהימנע מרכישה ברשתות חברתיות או באתרי אינטרנט לא מוכרים.
עוד נמסר כי משרד הבריאות ימשיך לפעול לאיתור הפרות דומות וינקוט בצעדים המתאימים. לשאלות ובירורים, ניתן לפנות למוקד "קול הבריאות" במספר 5400*.
