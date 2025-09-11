צה"ל ממשיך לתקוף במרץ את העיר עזה כהכנה לתמרון קרקעי. מנגד, ארגון הטרור חמאס נערך למערכה, כאשר עז א-דין אל-חדאד, מפקד חטיבת עזה, שלח אגרת למחבלים בכפוף לו. זאת, על רקע ההערכות כי כ-200 אלף עזתים כבר עזבו את האזור.
על פי הדיווח של אוהד חמו בחדשות 12, במסר ששלח לחברי חטיבת עזה, קרא אל-חדאד להיערכות לקראת "הקרב הגדול". הוא ציין כי הלחימה צפויה להימשך לא רק בימים הקרובים, אלא גם "בשבועות ובחודשים הבאים". מפקד החטיבה הבטיח ללוחמים כי יצטרף אליהם ויילחם ב"שורות הראשונות של קו החזית".
במקביל לדבריו, מתפרסמים דיווחים לפיהם חמאס מתגבר את העיר בכוחות מחטיבות נוספות, המגיעות לתגבר את חטיבת עזה לקראת המערכה הקרובה.
