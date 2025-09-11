יומיים אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, ארגון הטרור הרצחני חמאס חושף הערב את תוצאותיה וממשיך לטעון כי בכירי הארגון ניצלו בתקיפה. עם זאת, בחמאס לא מתייחסים למצבם ולא מציגים תיעוד שלהם מאז התקיפה.
בכיר חמאס פווזי ברהום פרסם הערב הצהרה מוקלטת, בה הוא טען שאשתו ונכדיו של ח'ליל אל חיה נפגעו בתקיפה. עוד הוא ציין כי בנו של חליל אל ח'יה נהרג. עם זאת, במשך 10 דקות בהקלטה שפירסם, ברהום לא התייחס למצבו של אל חיה.
כמו שלשום בערב בשעות שאחרי התקיפה, ברהום שב וטען כי ראשי הנהגת חמאס שהיו היעד לחיסול בדוחה, לא נהרגו. עם זאת הוא אישר כי הם שהו במבנה אך לא מפרט מה מצבם והאם נפגעו.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שא
שא

מקווה שנפצעו קשה לכל החיים . זה יותר טוב לנו17:19 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדי
גדי

אם לא מתו אז זה בסדר שיסבלו כל החיים17:31 11.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שא
