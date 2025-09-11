יומיים אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, ארגון הטרור הרצחני חמאס חושף הערב את תוצאותיה. לטענתו בכירי הארגון ניצלו, אך אישתו של חליל אל חיה נפצעה ובנו נהרג

יומיים אחרי התקיפה הדרמטית של ישראל בקטאר, ארגון הטרור הרצחני חמאס חושף הערב את תוצאותיה וממשיך לטעון כי בכירי הארגון ניצלו בתקיפה. עם זאת, בחמאס לא מתייחסים למצבם ולא מציגים תיעוד שלהם מאז התקיפה.

בכיר חמאס פווזי ברהום פרסם הערב הצהרה מוקלטת, בה הוא טען שאשתו ונכדיו של ח'ליל אל חיה נפגעו בתקיפה. עוד הוא ציין כי בנו של חליל אל ח'יה נהרג. עם זאת, במשך 10 דקות בהקלטה שפירסם, ברהום לא התייחס למצבו של אל חיה.

כמו שלשום בערב בשעות שאחרי התקיפה, ברהום שב וטען כי ראשי הנהגת חמאס שהיו היעד לחיסול בדוחה, לא נהרגו. עם זאת הוא אישר כי הם שהו במבנה אך לא מפרט מה מצבם והאם נפגעו.