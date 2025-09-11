נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (חמישי) כי יעניק לצ'ארלי קירק את אות החירות הנשיאותי – העיטור האזרחי האמריקני הגבוה ביותר.
"לפני שנתחיל, תנו לי לבטא את האימה והאבל של כל כך הרבה אמריקנים על ההתנקשות המזעזעת בחייו של צ'ארלי קירק" אמר טראמפ בפתח הטקס לציון 24 שנה לאסון מגדלי התאומים בוושינגטון. "צ'ארלי היה ענק בדורנו, הוא היה סמל חירות ומוקד השראה לאנשים רבים".
"תפילותינו עם אשתו אריקה ושני ילדיו המדהימים. אנחנו נתגעגע לצ'ארלי, אבל אני יודע שקולו ימשיך להישמע והאומץ שנתן לאנשים רבים – בייחוד צעירים – ימשיך להיראות" הוסיף. "אני שמח לעדכן שאעניק לצ'ארלי בקרוב את אות החירות הנשיאותי. הטקס הרשמי יתקיים בקרוב, אבל אני יכול להבטיח לכם – יהיה לנו קהל גדול מאד שמה".
וכגג
הוא בינאדם למופת איכפתיות רגיש כל הכבוד לנשיא17:15 11.09.2025
אורלי ד
כל הכבוד לטרמפ .17:07 11.09.2025
