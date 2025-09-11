בצל הקריאות באירופה להכיר במדינה פלסטינית, בקונגרס נחשף כי בחודש הבא יתקיים דיון על עתיד יהודה ושומרון בקונגרס האמריקאי

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מקיים בימים אלה מסע פגישות מדיני אינטנסיבי בוושינגטון עם בכירי הממשל האמריקני וחברי קונגרס, במטרה לקדם את החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון. במהלכן נחשף כי בחודש הבא צפוי להתקיים דיון בקונגרס האמריקני בסוגיה – צעד הנחשב למשמעותי במאבק על עתיד האזור.

בפגישותיו עם נציגים בכירים – בהם יועצים במעגל הקרוב לנשיא טראמפ, יו"ר הוועדה למזרח התיכון חבר הקונגרס מייק לוולר, חברי הקונגרס מרלין סטוצמן ואנדרו קלייד, וכן הסנטורים רנדי פיין וטום קוטון – הציג גנץ את "מפת הריבונות" שהושקה לאחרונה בישראל, והדגיש את הצורך הדחוף בצעד היסטורי שימנע הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ.

גנץ קשר בין הפיגוע הרצחני בירושלים, שבו נרצחו שישה בני אדם – ביניהם תושב המועצה – לבין מציאות היומיום ביהודה ושומרון: "אם לא נחיל ריבונות, זו המציאות שמחכה לירושלים, פתח תקווה, נתניה וכפר סבא," אמר. לדבריו, "אנו נמצאים בנקודת זמן נדירה עם ממשל אוהד ותומך בארה"ב. זהו הזמן למהלך היסטורי שישנה את יחסי הכוחות ביהודה ושומרון וישפיע על ביטחונה של מדינת ישראל כולה."

בארה"ב נשמעו דברי תמיכה ברורים. יו"ר הוועדה למזרח התיכון בקונגרס, מאט לוולר, אמר: "פיגוע הטרור בירושלים הוא תזכורת לקשיים היומיומיים של הישראלים. אנו עומדים בסולידריות עם העם היהודי ועם האנשים ביהודה ושומרון שיש להם זכות לחיות שם. לכן, בחודש הבא נקיים דיון בנושא יהודה ושומרון."

גם חבר הקונגרס מרלין סטוצמן הדגיש את חשיבות הריבונות: "הירי בירושלים מראה שוב מדוע יהודה ושומרון חייבים להיות תחת שליטה ישראלית. זה לא רק עניין מקומי, אלא חלק ממאבק עולמי נגד הטרור."