איש הימין ד"ר אלי דוד, המחזיק חשבונות ברשתות החברתיות עם מעל 500,000 עוקבים, מתייחס לרצח של פעיל הימין האמריקאי, צ'ארלי קירק , ואומר כי מבחינת רבים בארה"ב הוא היה הבטחה גדולה להיות הנשיא.

בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר ד"ר דוד: "אני מכיר היטב אותו ואת פועלו בשנים האחרונות. קשה להסביר עד כמה מדובר באיש חשוב ובעל השפעה, זה לא יהיה מוגזם להגיד שהוא האיש השני אחרי טראמפ מבחינת השפעתו על דעת הקהל הימני והשמרני בארצות הברית וברחבי העולם".

"