משרד הפנים הסורי חשף כי החולייה שנעצרה מוקדם יותר היום, תכננה להוציא לפועל פעולות כנגד ישראל משטח סוריה לפני שנעצרה

לאחר מעצר חוליית חיזבאללה שפעלה בפאתי דמשק, משרד הפנים הסורי מעדכן וחושף כי בידי חוליית הטרור אותרו כמויות גדולות של כלים בהם תכננה להשתמש לפעולות נגד ישראל.

על פי משרד הפנים הסורי, חוליית טרור של חיזבאללה שנתפסה פועלת בעיר הבירה, תכננה להוציא לפועל שיגורים כנגד ישראל וכוחות ישראלים משטח סוריה.

משרד הפנים חשף כי "יחידה מיוחדת הפועלת יחד עם גורמי מודיעין, ביצעה פשיטה כנגד חוליית טרור המשויכת לארגון חיזבאללה. החולייה עברה אימונים בלבנון והחלה את פעולתה בדמשק בפרק הזמן האחרון, בחזקתה נתפסו טילי כתף בכמויות גדולות, משגרי גראד וטילים".

בנוסף, הסביר גורם במשרד הפנים כי: "החולייה תכננה להשתמש בכלים אלה ולהוציא פעולות משטח סוריה כנגד ישראל, באופן שהיה מערער את היציבות והביטחון האזורי, ומסכן את הסיכויים לשלום".

בעוד מאז נפילתו של אסד, עשו השלטונות בסוריה מאמצים לשדר שיתוף פעולה עם ישראל, על ידי מעצר מבריחים של חיזבאללה, זה הוא האירוע הראשון בו המשטר לוקח אחריות על עצירת חוליית טרור שתכננה פעולות ישירות נגד ישראל.