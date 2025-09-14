בתיעוד חריג שפורסם ברצועת עזה נשמע תושב מקומי פונה לראש הממשלה בנימין נתניהו בקריאה קיצונית ומצמררת: "תפציץ אותנו בגרעין ותסיים את זה"

בתיעוד חריג במיוחד שפורסם בימים האחרונים ברצועת עזה, נשמע תושב מקומי מתוסכל עד עמקי נשמתו מהמצב הקשה, כשהוא פונה ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו בקריאה מצמררת. בדבריו, שנאמרו בציניות עוקצנית אך מלאי ייאוש, הוא מציע: "במקום להרוס לאט, תפיל עלינו נשק גרעיני ותסיים את זה".

חוסר אונים תחת אש

התושב מתאר מצב של חוסר אונים מוחלט. לדבריו, אין בידי התושבים כסף כדי לעבור דרומה, ולכן הם נאלצים להישאר במקומם תחת ההפצצות החוזרות ונשנות. "אנחנו איתנים כאן בעזה," הצהיר, "ולעולם לא נצא ממנה.

בוז כלפי טראמפ וקריאה למוות מהיר

בנוסף, הוא מטיח האשמות קשות כלפי צה"ל, אותו הוא מכנה "צבא פחדן" שלדבריו מסוגל רק לתקוף מהאוויר אך לא להיכנס ולכבוש. לטענתו, חיילי המילואים אינם מוכנים להיכנס לרצועה, מה שמונע הכרעה בשטח.

התושב אף לא חסך ביקורת מנשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, אליו התייחס בבוז. בסיום דבריו, הדגיש כי מבחינתו עדיף "מוות מהיר בנשק גרעיני" מאשר המשך הסבל המתמשך מהפצצות.

המסרים החריגים הללו משקפים היטב את עומק היאוש והכעס בקרב חלק מתושבי עזה, אך במקביל גם נחישות לעמוד על מקומם בכל מחיר. מדובר בתיעוד נדיר שמאיר באור חדש את תחושת חוסר התקווה, לצד עיקשות להמשיך להחזיק בעמדותיהם – גם תחת אש בלתי פוסקת.