תת-אלוף יקי דולף הועלה לדרגת אלוף במעמד שנערך בקריה בהובלת הרמטכ"ל ובמעמד שר הביטחון, הרמטכ"ל לדולף: "יקי קי, מעתה, אתה בראש הנהגת צה"ל"

דובר צה"ל: תת-אלוף יקי דולף הועלה לדרגת אלוף היום (ה') במעמד שנערך במחנה "רבין" (הקריה) בראשות ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר, במעמד שר הביטחון, ישראל כ"ץ ובנוכחות חברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחתו של האלוף. האלוף עתיד להיכנס לתפקידו כמפקד הגיס הצפוני.

מדברי שר הביטחון, ישראל כ"ץ: "יקי, המעמד הזה שאתה זוכה לו היום הוא תוצאה של יותר משלושים שנה שבהן אתה ממלא את התפקידים המשמעותיים והמרכזיים ביותר אשר יכול מפקד-לוחם למלא. האחריות הגדולה הזאת – להבטחת הכשירות והמוכנות של יחידות צה"ל בפיקוד הצפון – היא מעתה הייעוד שלך. לצד תפקיד מפקד הגיס הצפוני, אתה זוכה היום להימנות על אלופי צה"ל ולהצטרף לפורום המטה הכללי. אני מאחל לך הצלחה גדולה".

מדברי ראש המטה הכללי, רב-אלוף אייל זמיר: "אלו ימי מלחמה – מלחמה מורכבת וממושכת. העומס על הפיקוד גובה מחיר בתחומי העיסוק ובחלוקת הקשב. הגיס פותר את הבעיה הזו – הוא שמאפשר למפקדים לחשוב, לנתח את הצרכים המבצעיים העולים מן השטח, להתאים להם את המענה ולאחר מכן גם לפקד על יישומם. על מנת להמשיך לצלוח את אתגרי השעה, אנחנו זקוקים לקצינים המנוסים והטובים ביותר – יקי הוכיח עצמו כקצין כזה.

"במעלה הדרך, עברת ממרחבי התמרון והשטח הטקטי, למרחב מקבלי ההחלטות האסטרטגיים – מרמת הגדוד, החטיבה ועד מסדרונות הלשכה. הובלת את המערכה לסיכול טרור ואת המערכה במחנות הפליטים בצפון השומרון – כל זאת במקצועיות. התמודדת עם אירועים מבצעיים ופיגועים קשים ומורכבים בקור רוח. יקי, מעתה, אתה בראש הנהגת צה"ל – חבר בפורום המטה הכללי. אני מעריך ומברך אותך".

מדברי מפקד הגיס הצפוני הנכנס, אלוף יקי דולף: "מדינת ישראל כולה, נמצאת באחת משעותיה המאתגרות. אולי במאתגרות ביותר מאז היווסדה. האחריות עלינו בצה"ל, היא לא רק לנצח את המלחמה, להגן על התושבים ולבצע את המשימות שלנו. האחריות שלנו בעת הזו, היא להחזיר את תחושת הביטחון לאזרחי ישראל שאבדה בשבעה באוקטובר.

אני מודה לשר הביטחון ולרמטכ״ל על האמון שנתנו בי בקבלת דרגת האלוף ועל צירופי לפורום המטה הכללי, המשפיע ומעצב בתקופה מורכבת וייחודית לעם ישראל, אני גאה על הזכות לקחת חלק כמפקד בצבא ההגנה לישראל. עבורי זו זכות גדולה המחייבת ודורשת אחריות אדירה. גם ברגעים המאתגרים שבהם אנחנו נמצאים, ערכי צה"ל – לא משתנים. להפך, הם מתחדדים. כוכב הצפון שלנו הוא משימת ההגנה על אזרחי ישראל. כשנפעיל את הגיס הצפוני – נסתכל למטולה, קרית שמונה, שלומי וחניתה, לאורות ונדע עבור מי ועבור מה אנחנו שם, מסכנים את חיינו. עבורי, חייהם של תושבי ישראל – היא משימת חיי, ואני מודה על הזכות להמשיך ולבצע אותה".