אחרי הפיגוע הרצחני ברמות, נשמעו קולות פלסטינים המגנים את המחבלים שגרמו לפגיעה בפרנסה וביטול אישורי העבודה בישראל. מנגד תוקפים צעירים אחרים, כי הדת יותר חשובה מכסף של יהודים

סרטון קצר שפורסם בימים האחרונים מעורר סערה בחברה הערבית. צעיר פלסטיני תוקף בחריפות בלוגר שהתנגד לפיגוע הטרור הרצחני בצומת רמות ובעיקר להשלכות שלו על תושבי הכפרים מצפון לירושלים. מה עדיף: דת, עוכים או כסף ונזיד עדשים?!

מה התועלת של המחבלים? זעם ברחוב הערבי

בסרטון שפורסם בימים האחרונים נשמע עימות סוער בין צעירים ערבים, שמעלה לדיון את אחת השאלות הקשות ביותר: מה התועלת של פיגועי הטרור? המשתתפים טוענים כי פעולות הטרור לא מביאות תועלת ממשית אלא להפך גורמות להפסקת עבודה ולביטול האישורים (تصْرِيح תַצְרִיח) שהיו בידיהם. אחד הצעירים נשמע מטיח: מה התועלת של המבצעים הרי האישור שלנו נשלל והפסקנו לעבוד.

קנו את הכבוד שלך בכסף שלהם

במהלך הוויכוח הביקורת לא נעצרה רק בסוגיית הפרנסה. הטונים עלו, והצד המיליטינטי יותר הטיח האשמות קשות על כבוד וזהות: אתה בושה וחרפה לכל המשפחה שלך שלא ידעה לחנך מישהו כמוך. קנו את הכבוד שלך בכסף שלהם, עשו ממך עבד.

העימות קיבל גוון חריף עוד יותר כשהאשימו את בן שיחם בכך שעבודתו אצל ישראלים או גורמים חיצוניים באה במחיר של ויתור על כל מה שיקר לו: קח אישור ותעבוד אצלנו, קח כסף ותשכח את דתך, תשכח את מולדתך ותשכח את בני עמך שמתים.

ברגע השיא של העימות, אחד המשתתפים צעק: אנחנו כאן מושמדים בכל הדרכים ואתה בא להגיד לי תצריח ומסארי (אישור וכסף)?! תשכח את בני עמך שמתים שיוצרים לך ערך מול כל העולם כולו.

התיעוד הזה מחדד את הקרע העמוק בתוך החברה הערבית בין אלה שמחפשים הישרדות יומיומית דרך עבודה ואישורים, לבין אלה שרואים בכך ויתור על ערכים לאומיים ודתיים. הסרטון הפך במהרה לסמל של המתח הזה, וממחיש את השבר הערכי שמלווה את הרחוב הערבי בימים אלה