לאחר שהמשפיען הפוליטי צ'ארלי קירק, נרצח אמש בירי קליע לצווארו, כחלק מהתנקשות פוליטית, בזמן אירוע שיח באוניברסיטה ביוטה, הזעם בימין האמריקאי רק גובר, בעקבות תיעודים של גילויי שמחה של אנשי שמאל.
A massive chunk of America is openly happy about Charlie Kirk being assassinated.
Where the hell does the US go from here? pic.twitter.com/PRiigvo0w3
— 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) September 11, 2025
תיעודים מתוך הרשתות החברתיות בארה"ב, בדגש על טיקטוק ורשת BlueSky, שמשמת כמקבילה "שמאלנית" לרשתות כמו טוויטר, חורכים את הרשתות בארה"ב.
סרטונים של אנשי שמאל, מאושרים וחוגגים את ההתנקשות הפוליטית בקירק, מצדיקים אותה, ומביעים תמיכה במתנקש, נחשפים ברשתות החברתיות במיוחד על ידי חשבונות ימין.
הסרטונים הקשים, בהם אנשי שמאל פרוגריסיבי, מצדיקים את הרצח של קירק, צוחקים, וחוגגים את לכתו מזעזעים את ארה"ב.
Leftists in US are celebrating Charlie Kirk's assassination.
Liberals all over the world are the same.
Why do they always have to behave like animals. Why can't they behave like humans.#CharlieKirk #CharlieKirkshot pic.twitter.com/HKzUvKn06M
— Pradeep Gupta (@Pradeep_G7) September 11, 2025
התיעודים ממשיכים להתסיס את הזעם הגובר גם כך בארה"ב, במיוחד כאשר פעילי שמאל מגיעים לאזכרות לזכרו של צ'ארלי ומתעמתים עם המתאבלים.
סרטונים רבים מזכירים את מרחבי השנאה האנטי-ישראלית ברשתות, כאשר חלק לא מבוטל מהחוגגים את רציחת קירק הם סטודנטים באותן אוניברסיטאות שחגגו את טבח חמאס ב-7 באוקטובר, ומעשים מחרידים נוספים.
בנוסף לכך, מוסלמים רבים חוגגים את מותו ברשתות בעצמם בעקבות תמיכתו בישראל והיותו נוצרי אדוק שהתנגד לאסלאם הקיצוני בארה"ב.
יכמהההה
אלה אותם מעוותים מוסרית שחגגו כשטילי מצרר איראנים נפלו על ערי ישראל בפשע מלחמה בטענה שזה מגיע לישראל , אלו הם פני השמאל הפרוגרסיבי שמתיימר להיות יפי נפש ,16:10 11.09.2025
זהבה טרשי
אני חושבת שאנשים איבדו את זה לגמרי יש מישהו שיכול להיות שמח במוות של מישהו אחר זה רק אנשים חולים והעולם נהיה חולה באמת נהיה חולה16:17 11.09.2025
יהודי
השמאל קורס אז הוא רוצח אדם שהוא פוטנציאל להיות נשיא ארהב למה הרשויות לא שמו עליו אבטחה ? חבל16:52 11.09.2025
