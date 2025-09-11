לאחר שהמשפיען הפוליטי צ'ארלי קירק, נרצח אמש בירי קליע לצווארו, כחלק מהתנקשות פוליטית, בזמן אירוע שיח באוניברסיטה ביוטה, הזעם בימין האמריקאי רק גובר, בעקבות תיעודים של גילויי שמחה של אנשי שמאל.

תיעודים מתוך הרשתות החברתיות בארה"ב, בדגש על טיקטוק ורשת BlueSky, שמשמת כמקבילה "שמאלנית" לרשתות כמו טוויטר, חורכים את הרשתות בארה"ב.

סרטונים של אנשי שמאל, מאושרים וחוגגים את ההתנקשות הפוליטית בקירק, מצדיקים אותה, ומביעים תמיכה במתנקש, נחשפים ברשתות החברתיות במיוחד על ידי חשבונות ימין.

הסרטונים הקשים, בהם אנשי שמאל פרוגריסיבי, מצדיקים את הרצח של קירק, צוחקים, וחוגגים את לכתו מזעזעים את ארה"ב.

התיעודים ממשיכים להתסיס את הזעם הגובר גם כך בארה"ב, במיוחד כאשר פעילי שמאל מגיעים לאזכרות לזכרו של צ'ארלי ומתעמתים עם המתאבלים.

צילום מתוך הרשת החברתית.

סרטונים רבים מזכירים את מרחבי השנאה האנטי-ישראלית ברשתות, כאשר חלק לא מבוטל מהחוגגים את רציחת קירק הם סטודנטים באותן אוניברסיטאות שחגגו את טבח חמאס ב-7 באוקטובר, ומעשים מחרידים נוספים.

בנוסף לכך, מוסלמים רבים חוגגים את מותו ברשתות בעצמם בעקבות תמיכתו בישראל והיותו נוצרי אדוק שהתנגד לאסלאם הקיצוני בארה"ב.