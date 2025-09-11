20 שנה ללא אהוד מנור: מופע מחווה חד-פעמי ב-21.10 בהיכל התרבות תל אביב עם זמרים מובילים, בעיבודים חדשים למיטב שיריו הנצחיים

ב-21.10 יתקיים בהיכל התרבות תל אביב מופע מחווה ענק וחד-פעמי לציון 20 שנה למותו של אהוד מנור, מהיוצרים הפוריים והאהובים ביותר בזמר העברי.

במופע המיוחד ישתתפו אמנים מהבולטים בישראל: אריאל זילבר, בעז שרעבי, ריקי גל, קובי אוז, איה כורם, אלון עדר וולרי חמתי, בעיבודים חדשים ומיוחדים של עדי רנרט. את הערב ינחה השחקן והיוצר אבי גרייניק, בשיתוף משפחת מנור ואגודת ידידי ארגון נכי צה"ל.

שירים שמלווים דור אחר דור

שיריו של מנור הפכו לחלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית – הם מושמעים בטקסים ממלכתיים, באירועים פרטיים ובכל חג או מועד. "אין לי ארץ אחרת", "הלוואי", "ימי בנימינה", "בראשית", "הביתה", "ברית עולם" ורבים אחרים ממשיכים ללוות את חיינו, ולהזכיר את התקווה והאופטימיות שאפיינו את הג'ינג'י מבנימינה.

אהבה גדולה לארץ

אהוד מנור נולד בבנימינה בשנת 1941, בן להורים שעלו מבלארוס. אביו נפטר כשהיה בן 15, ואחיו הצעיר יהודה נפל במלחמת ההתשה. את עפרה פוקס, מי שתהיה אשתו ואם שלושת ילדיו, פגש בניו יורק בזמן לימודיו בתקשורת. כל חייו נע בין שני עולמות – מגיש ועורך תכניות ברדיו ובטלוויזיה, ויוצר שכתב מאות שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל.

ערב של געגוע ושירה

במופע המחווה יבצעו האמנים שירים נצחיים בעיבודים עדכניים, במטרה לנסוך בקהל מעט מהתקווה והאהבה לארץ שאפיינה את אהוד מנור. זהו ערב חד-פעמי המוקדש לאדם שידע לזקק את הישראליות למילים וללחנים שילוו אותנו לעד.